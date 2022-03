El plantel de Central regresó ayer de Santiago del Estero, donde el jueves por la noche se impuso ante Central Córdoba, y entrenó en Arroyo Seco. El plantel tendrá descanso el fin de semana dado que el próximo compromiso será el sábado que viene a las 19.15 frente a Barracas Central en el Gigante de Arroyito. Para este compromiso la mayor inquietud de Cristian González descansa en la recuperación física de Marco Ruben. El goleador del equipo no jugó la última fecha a causa de un traumatismo en el hombro derecho que sufrió en el juego ante Godoy Cruz. El dolor le impidió entrenar esta semana y va a ser evaluado recién el martes. Aunque el Kily no dudará en preservarlo si no está en plenitud física dado que en la fecha siguiente el canaya jugará el domingo 20 a las 14 el clásico con Newell’s en el Gigante de Arroyito. En Santiago del Estero debió ser reemplazo Juan Cruz Komar en el segundo tiempo pero el defensor solo acusó una contractura y no tendrá dificultades para jugar la semana que viene su primer partido en el Gigante con la camiseta auriazul.