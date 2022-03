Santiago "Chano" Moreno Charpentier reveló --aparentemente sin quererlo-- que el jefe de Gobierno porteño le ayudó en su momento a obtener la licencia de conducir. El hecho fue ventilado en una charla amistosa que ambos mantuvieron de manera pública: el músico elogiaba las cualidades personales de Horacio Rodríguez Larreta y en ese marco le agradeció por haberlo socorrido para saltear, en varias oportunidades, los trámites para obtener el registro. El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, criticó el hecho y pidió investigar en qué momento sucedieron las presuntas irregularidades.

El vivo en Instagram

El video con los dichos del cantante, que se viralizó este viernes, es parte de una transmisión en vivo que Rodríguez Larreta hizo en su cuenta de Instagram el 12 de febrero pasado. En la charla, el músico recordó que su banda, Tan Biónica, surgió de los recitales que la Ciudad organizaba en los veranos.



"Lo que te quería reconocer es lo atento que siempre fuiste conmigo, cuando eras vicejefe de gobierno de la Ciudad, ahora que sos jefe de Gobierno también", aseguró Chano sobre su larga relación. "Me ayudabas a mí hasta a sacar el registro. Y una vez me dijiste, la última vez que te lo pedí, me dijiste 'me comprometés'", contó el cantante sin darse cuenta de lo que estaba reconociendo ante cientos de personas.

Larreta, al momento de escuchar lo que decía el cantante evitó responder, solo atinó a sonreir nerviosamente mientras miraba para abajo. Chano continuó alagándolo a él y a su exmujer, Bárbara, “por haber estado siempre” junto a él, lo que hizo que Rodríguez Larreta apenas atinara a decir “gracias, gracias”.

Después, arreglaron para volver a tocar: “Yo le digo a mi manager, no lo molestes a Horacio, no hay que ser atrevidos” a lo que el Jefe de Gobierno le contestó: “Vos un poquito atrevido podes ser. No pasa nada. Está todo bien”. “Me interesa la llamada porque te conozco y sé el laburo que hacés. Sos una persona supercapaz, inteligente”, le dijo a Larreta y le reveló un deseo: “Ojalá seas presidente, de verdad”.

La idea de la charla era hablar del consumo problemático de drogas y la difícil tarea de superar la adicción, a partir de la experiencia personal de Chano, quien protagonizó varios incidentes de tránsito.

El exlíder de Tan Biónica habló de su internación en julio del año pasado luego de recibir un disparo en el abdomen que efectuó un efectivo de la Policía Bonaerense. Según trascendió, Chano sufrió un brote psicótico, atacó a su madre y amenazó con un cuchillo a los uniformados cuando intentaban controlarlo.

El historial de Chano

La licencia de conducir de Charpentier está radicada desde el año 2021 en el partido de Exaltación de la Cruz, pero las anteriores son de CABA.

Desde la ANSV aseguran que no pueden pedirle a la Ciudad que le retire la licencia pero igualmente están investigando de cuándo son las posibles irregularidades para iniciar las acciones correspondientes.



El primer escándalo público de Chano ocurrió en agosto de 2015, cuando en su camioneta 4x4 entró de contramano por la calle Mendoza, en el barrio porteño de Belgrano, y chocó contra varios autos estacionados hasta colisionar contra la puerta de un garaje. El músico alegó en su momento que había perdido el control porque estaba huyendo de un intento de robo, algo que nunca pudo ser probado. Meses antes, ya había tenido un accidente similar en Jujuy.

Al año siguiente, en marzo de 2016, chocó contra el acoplado de un camión que lo arrastró varios metros sobre la ruta 3, a la altura de Cañuelas. A raíz de estos choques, el músico se convirtió en blanco de las redes sociales por su temerario andar.

Volvió a chocar en marzo de 2017 contra dos automóviles estacionados en la esquina de Melián y Washington, en el barrio porteño de Saavedra. Esa vez tenía su licencia vencida.

Los repudios

Carignano, en su cuenta personal de Twitter, compartió el video, en el que repudió enérgicamente la actitud de ambos: "No pueden permitirse ni naturalizarse los 'favores' ni los 'gracias por ayudarme con el registro, capo', porque esos atajos minan la credibilidad del sistema, violentan a los ciudadanos que deben cumplir todos los pasos y ponen en riesgo a quien recibe ese registro", consideró.

"Una de las obligaciones básicas para todos los Estados es formar conductores seguros y responsables: personas que convivan armónicamente en la vía pública, respetando las normas de tránsito y, por sobre todas las cosas, cuidando la vida propia y las ajenas", aseguró el titular de la ANSV.

"Desde hace décadas, las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud toman a la seguridad vial como un tema de salud pública y emiten recomendaciones para reducir el problema", aseveró. También aclaró que "el proceso de obtención y renovación de licencias de conducir es la herramienta más valiosa del Estado para cerciorarse de que cada persona es apta física y psíquicamente, que comprende la responsabilidad y que es idónea en aspectos prácticos y legales del manejo".

Por su parte, Sergio Kohen, miembro de la ONG Conduciendo a Conciencia, afirmó: “La corrupción mata, si una persona no está capacitada para manejar ya sea psicológica o físicamente no debería obtener el registro para manejar. Los que se lo dan tienen que saber que van a ser cómplices de lo que pueda llegar a pasar con esa persona al volante”.

“Como organización no tenemos pruebas explícitas, pero de ser así, tiene que ir a la justicia por falsificar un documento público y le cabe una denuncia penal”, dijo con énfasis a Página 12. “En el video que está circulando, él se autoincrimina --añadió Kohen--. El ya tiene antecedentes de haber manejado alcoholizado, drogado y hasta de chocar”.