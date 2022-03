Los coletazos internos por el show que montaron los diputados del PRO en la apertura de las sesiones ordinarias, continúan. También las fuertes diferencias en Juntos por el Cambio en torno a qué postura adoptarán los distintos socios de la coalición opositora a la hora de votar el acuerdo con el FMI. "No fue inteligente", lanzó el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, sobre la retirada del PRO del recinto mientras Alberto Fernández criticaba el endeudamiento de Cambiemos. Así, lo expresó el gobernador de Jujuy durante una cumbre radical que se realizó en Mendoza y tuvo la oportunidad de decírselo cara a cara a Mauricio Macri en un encuentro que tuvieron el jueves en la localidad bonaerense de Martínez. Acompañar o no el proyecto, es la cuestión. Macri presiona para bloquearlo. La UCR no aceptan empujar a la Argentina a un default. El domingo se reúne la mesa nacional de JxC.

La reunión entre el fundador de Cambiemos y Morales se concretó horas después de que el Ministerio de Economía y el FMI comunicaran el cierre del acuerdo y tras una entrevista que Macri tuvo con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley. Durante la charla que tuvieron al aire libre en una hamburguesería de San Isidro, los referentes de JxC discutieron la posibilidad de garantizarle quórum al tratamiento del proyecto --se debatiría el próximo jueves en el recinto--, intentar hasta último momento acordar una postura en común o, en última instancia, brindar libertad de acción a los diputados más allá del sector al que pertenezcan. Esta última opción se puso sobre la mesa para descomprimir las presiones internas y evitar que queden demasiado expuestas las divisiones en la alianza.

La postura del expresidente es clara: pretende que se rechace el acuerdo al que califica como "una bomba de tiempo" para el próximo gobierno. Se apoya en los argumentos que le brindaron el extitular del Banco Central Guido Sandleris y el diputado Luciano Laspina. El integrante de la Comisión de Presupuesto ya advirtió que "no pueden avalar un acuerdo que es perjudicial para la Argentina". El sector del radicalismo que representa Morales, por su parte, pide responsabilidad y entiende que el default es el peor de los escenarios. El domingo a las 19 horas se reunirá la mesa nacional de JxC y llevará este debate a fondo. Estaba prevista para el martes pero la adelantaron porque el lunes comienza la discusión del texto en Diputados.

En el encuentro en Martínez, el gobernador mostró su enojo por la escena que montó el PRO en el Congreso al abandonar el recinto y por el insulto que recibió el diputado Facundo Manes por haber permanecido en su banca. Así lo manifestó Morales en la cumbre radical que organizó la UCR en Mendoza. "El radicalismo siempre estará dispuesto a escuchar el mensaje del Presidente en uno de los actos constitucionales y democráticos más importantes del país", dijo en la ciudad de San Rafael y consideró que "no fue inteligente" que el PRO se retirara mientras los representantes de la UCR y la CC permanecieron en sus bancas. "Terminamos exponiendo diferencias tácticas", indicó en la previa a los festejos por la Fiesta Nacional de la Vendimia. Además, consideró que fue un gol en contra porque, de esa manera, invisibilizaron "la ausencia de Máximo Kirchner" en el Congreso y las divisiones en el Frente de Todos.

En el encuentro en San Rafael, Morales también se mostró junto al diputado Facundo Manes, con quien se solidarizó por el agravio que recibió de parte del senador del PRO Ignacio Torres. "Habla mucho del cerebro pero lo usa poco", lanzó Torres sobre el neurocirujano por su actitud de quedarse sentado en su banca durante la Asamblea Legislativa.

La cumbre en Mendoza fue una muestra de unidad del partido centenario y un apoyo al nuevo presidente de la UCR local, Francisco Mondotte. También estuvieron presentes Alfredo Cornejo, Carolina Losada y Mariana Juri, entre otros dirigentes.

En relación al acuerdo entre el Gobierno y el FMI, Cornejo dijo que la UCR "no quiere que el país entre en default porque sería doloroso para la clase media y los sectores más vulnerables, pero tampoco que haya más ajuste". Por su parte, Manes expresó que la Argentina "necesita un plan económico que lleve al desarrollo” y señaló que el acuerdo con el FMI “no resuelve los problemas de los argentinos”. Finalmente, la santafesina Losada abogó por la necesidad de "llegar a un acuerdo, pero no a cualquier costo" y remarcó que no apoyarán aumentar impuestos.