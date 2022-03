El diputado y miembro de la comisión de Presupuesto y Hacienda José Luis Gioja (Frente de Todos) remarcó este sábado que "la palabra ajuste no figura" en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo afirmó al destacar la importancia de que se apruebe la semana próxima en la Cámara de Diputados para "evitar caer en default".



"Este es el acuerdo posible para evitar caer en default, es la solución elegida por el Poder Ejecutivo y mi razonamiento es que soy parte de este Gobierno, y no con agrado porque en mis 72 años tengo muchas marchas contra el Fondo, pero voy a colaborar en su aprobación ya que además en este acuerdo la palabra 'ajuste' no figura", señaló Gioja en declaraciones radiales.



Además, el diputado sanjuanino consideró que el tema vinculado a las tarifas tiene que ver con que "los que más tienen, paguen un poquito".



El acuerdo entre la Argentina y el FMI ingresó este viernes por la tarde a la Cámara de Diputados y el lunes comenzará a ser debatido en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y otros funcionarios del Poder Ejecutivo. Se trata de la primera vez que un acuerdo con el FMI es enviado al Congreso de la Nación para su aprobación.



"Hoy tenemos la letra chica y coincide con todo lo que venimos diciendo, nunca se dio un crédito en estas condiciones, tanto que algunos diarios extranjeros criticaron el acuerdo por decir que es benévolo para Argentina" porque "opinan sobre el punto de vista financiero y no ven la realidad de nuestro país", dijo Gioja a CNN Radio al respecto.



Sobre la situación dentro del bloque del FDT, manifestó que respeta "todas las decisiones", pero advirtió que "el problema central es qué pasa si no se aprueba esta solución" con lo cual "caeremos en default y eso no le sirve a nadie".

En ese sentido, apuntó que "cada sector tendrá su posición y la tendrá que justificar. Unidad no es uniformidad y cada uno tiene pensamientos distintos pero lo importante es buscar las mayorías y tratar de hacer entender por qué esta difícil situación hay que tomarla".

Finalmente estimó que "lo que no se puede hacer es tachar de no colaborador al que piense de determinada manera"; y subrayó que "esto es una vereda muy ancha con varios andariveles y lo que queremos es que todos marchen por el mismo".