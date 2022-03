* HBO estrenará el 25 de abril We Own this City. Creada por el mismo equipo de la emblemática The Wire (George Pelecanos y David Simon), la miniserie de seis episodios cuenta el ascenso y la caída del Gun Trace Task Force para el Departamento de Policía de esa ciudad. Jon Bernthal (The Walking Dead) encarna a uno de los miembros de esa fuerza que combate las drogas. De vuelta a los bajofondos de Baltimore.



* Peanuts para todos. Apple TV+ estrenó una antología con clásicos del universo del mundo creado por Charles M. Schulz el pasado viernes. Pero hay más. La segunda temporada de The Snooopy Show estará disponible en la plataforma de streaming el próximo 11 de marzo. Charlie Brown, el pajarito Woodstock y el resto de la banda estarán además en dos nuevos especiales del universo de Peanuts: It's the Small Things (15 de abril)-, y To Mom (and Dad), With Love (6 de mayo). En el servicio ya puede verse el documental Who Are You, Charlie Brown? dedicado al padre de los personajes.



* Habrá una nueva versión de The Man Who Fell To Earth, la novela de Walter Tevis que se convirtió en la icónica película de David Bowie dirigida por Nicholas Roeg. El domingo 24 se estrenarán los dos primeros episodios de la producción -concebida por Alex Kurtzman- que traza un futuro inquietante con mensaje ambientalista incluido. Chiwetel Ejiofor encarna al alienígena que viene a la Tierra y Naomi Harris será una científica que debe conquistar sus propios demonios para salvar dos mundos.



El personaje

Dr. Adrian Mallory de Space Force (John Malkovich). El científico a cargo de darle sentido y lógica a la fuerza comandada por Steve Carrell. La cosa se complica cuando sobran astronautas torpes, monos espías y un general que a duras penas puede imponer orden. ¿Qué hacer entonces? Ser John Malkovich. “¿Por qué mi presupuesto se ha transformado en una orgía de muerte espacial?”, lanza entre otras delicias.