El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormenta y vientos fuertes para este lunes 7 de marzo en otras ocho provincias. Las regiones afectadas son Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Santa Fe, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.



"El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes, que pueden estar acompañadas de ráfagas, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos", detallaron desde el SMN y especificaron que se esperan valores de precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 mm.



Por otro lado, el SMN le recomendó a la población no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, asegurar en los balcones los elementos que puedan volarse, no realizar actividades al aire libre, evitar refugiarse debajo de árboles y postes de electricidad, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas y tener lista una mochila con linterna, radio, documentos y teléfono.



El pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

En el AMBA, se espera una jornada con cielo cubierto y tormentas por la mañana, cielo algo nublado por la tarde y despejado hacia la noche. La temperatura mínima será de 20º y la máxima de 27º.



En el último reporte del SMN la humedad se ubica en el 90%, con viento del sur a 25 kilómetros por hora. En tanto, se registra una visibilidad de 4 kilómetros, por lo que se recomienda conducir con precaución.

Para el martes, en tanto, se prevén cielo despejado a algo nublado con marcas térmicas que oscilarán entre los 18º y los 28º. Para el miércoles se anuncian tormentas aisladas por la mañana con una temperatura mínima de 21º y una máxima de 24º.