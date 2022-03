La cúpula de la CGT manifestó su apoyo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que el Gobierno presentó al Congreso. En el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en donde el lunes dio el puntapié inicial el ministro de Economía, Martín Guzmán, este martes presentaron su postura dirigentes sindicales, empresariales y sociales, en líneas generales en favor del acuerdo.

“No hay acuerdo con el Fondo que se pueda festejar. Esto es salir de la tragedia y encontrar un punto de partida y de proyección. Es la primera vez en la historia de las discusiones con el Fondo que un acuerdo no se hace con el lomo de los derechos de los trabajadores. Nuestra posición es acompañar este acuerdo", dijo Héctor Daer, cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT).

El dirigente del gremio de Sanidad agregó que “en nuestra Argentina tenemos que encarar un proceso de desarrollo, arrancando con un proceso de estabilización. La CGT está reeditando la responsabilidad histórica de encontrar soluciones a los problemas que tuvo y tiene nuestro país. No andamos por la vida dejando testimonio. No estamos mirando las cosas desde un balcón. Creemos que este acuerdo al que llegó nuestro gobierno es el mejor al que se podía llegar para no caer en el default”. Daer estuvo acompañado por el titular del gremio de estaciones de servicio Carlos Acuña, también cosecretario general de la CGT. El camionero Pablo Moyano, el tercer integrante del triunvirato que conduce la central sindical, estuvo ausente.

En tanto, el secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, señaló en declaraciones radiales que "el acuerdo es necesario para el país porque no podemos entrar al default. Lo vivimos en 2001 y lo hemos pasado muy mal. Es un proyecto razonable porque no incluye reformas laborales o previsionales queremos que se firme y después discutiremos la letra chica".

Por su parte, el secretario general de la CTA autónoma Ricardo Peidró, fue crítico del acuerdo. “El Congreso no puede validar el endeudamiento macrista, ni eludir las denuncias sobre irregularidades e ilícitos cometidos por el Fondo Monetario Internacional”, dijo el dirigente gremial.