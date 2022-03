Como parte del 8M, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, buscó mostrarse en un encuentro con mujeres y plantear su compromiso con el feminismo: “Comparto la convicción de la lucha por la igualdad. Hay una cultura de machismo muy arraigada que empieza por los comentarios más pequeños y en la Ciudad luchamos contra eso y contra cualquier forma de discriminación”, sostuvo. No obstante, la Auditoría General de la Ciudad advirtió en un informe que el 92,3 por ciento de los organismos públicos porteños no cumple con una ley sancionada hace 22 años para asegurar la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres, varones y diversidades sexuales.



La puesta en escena a la que buscó sumarse Larreta se llamó “8M: Mujeres que transforman la Ciudad” y en ella el jefe de gobierno se vio rodeado de funcionarias de todos los niveles. Allí, el mandatario pudo decir: "En la Ciudad tenemos una inclinación muy fuerte a la acción. A hacer cosas que le transformen la vida de la gente. Trabajamos en llevar las propuestas a la práctica con proyectos específicos que tienen que ver con la red de cuidado, que es un tema muy importante para lograr la igualdad". El jefe de gobierno no hizo ninguna asociación entre el reclamo por la falta de miles de vacantes en las escuelas de nivel inicial y la relación que tiene eso con las tareas de cuidado, y como todo ese trabajo muchas veces termina recayendo sobre las mujeres.



En el Centro Cultural Recoleta, Larreta también consideró que “no va a haber una medida mágica que solucione el tema de un día para el otro. Es la constancia y la coherencia en términos de no dar mensajes contradictorios en la lucha por la igualdad”. Dijo, no obstante, que están trabajando en "promover la incorporación de más mujeres en roles de toma de decisiones”.

El informe



No obstante, un informe de la Auditoría General de la Ciudad advierte que no se está cumpliendo la ley que, justamente, plantea condiciones de igualdad y mismo trato entre mujeres y varones. “El 92 por ciento de los organismos públicos de la Ciudad no cumplen con lo establecido por la Ley 474 que regula la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y varones y su reflejo presupuestario. Queda claro que Larreta no cree en la igualdad de género e incumple la ley, fortaleciendo un Estado patriarcal”, advirtió Lisandro Teszkiewicz, auditor porteño por el Frente de Todos.

El informe de la Auditoría indica que doce de los treces organismos públicos auditados en 2020, que habían suscripto los acuerdos para cumplir la ley 6170 del “Plan de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Varones”, en verdad no los cumplen. Según esa ley, el “presupuesto con perspectiva de género” implica la estrategia de visibilizar y analizar las acciones presupuestarias destinadas a mujeres y a promover la igualdad entre los géneros y el respeto a la diversidad sexual.

Según advirtió el auditor, esto deja en evidencia la falta de participación de la Dirección General de la Mujer en la elaboración de una estrategia capaz de garantizar la igualdad de género, incumpliendo de este modo la normativa que ordena la adopción de medidas concretas.

Además, el informe advierte que el criterio adoptado para etiquetar las aperturas presupuestarias correspondientes a la perspectiva de género no permite controlar la manera en que se distribuyen los recursos económicos y financieros del presupuesto para esas políticas.



Por otro lado, remarca que quedan al margen de la aplicación los Poderes Legislativo y Judicial, las Comunas y los organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la seguridad social, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales donde el Gobierno de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y las entidades. El auditor remarcó que esta es una decisión de Larreta, que no completa la reglamentación. "A más de dos años desde la sanción, la Ley 6170 no se aplica prácticamente en ninguno de los organismos públicos de la Ciudad, ya que aún no se se ha reglamentado su aplicación para el sector público no alcanzado por el decreto 181/08”, indicó.



“En los temas de género volvemos a encontrarnos con que lo que el Gobierno de la Ciudad dice es lo opuesto a lo que Larreta hace --indicó el auditor--. A más de 14 años de gobiernos de Macri y Larreta no se ha avanzado prácticamente nada en garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades que afectan a las mujeres trabajadoras del Estado en la Ciudad.”