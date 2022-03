El ex director de Habilitaciones del Gobierno de la Ciudad, Martín Farrell, imputado por "homicidio culposo agravado" y "cohecho activo" en la causa por el derrumbe en el boliche Beara, negó haber cobrado coimas para habilitar el local. En una nueva jornada del juicio por el derrumbe que en el año 2010 ocasionó las muertes de Ariana Lizarriaga y Paula Provedo, aseguró que al expediente de habilitación en el que intervino "no se le puede objetar ni una coma". En cuanto a la denuncia por el pago de coimas, el ex funcionario de la gestión porteña del PRO dijo que para fundar la acusación el fiscal recurrió a escuchas telefónicas en las que se dice que “este pibe recauda para ellos”: "No me hago cargo de esas afirmaciones de terceros de ninguna manera”, dijo Farrel.