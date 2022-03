A partir de hoy, Gabriel Boric regirá el destino de los chilenos. Pese a que se convertirá en el presidente más joven de su país, tamaña responsabilidad no condiciona su personalidad. Tampoco sus gustos. Lejos de la solemnidad del cargo que le confiaron sus compatriotas, el otrora líder estudiantil sigue siendo fiel a su desparpajo. En enero fue noticia por apoyar públicamente a Taylor Swift, luego de que el artista británico Damon Albarn pusiera en duda su capacidad para componer. “Abrazos desde el Sur”, escribió en Twitter. “Aquí en Chile tienes un gran grupo de seguidores que saben que escribes tus propias canciones desde el corazón”, tuiteó. “No tomes en serio a los chicos que necesitan insultar o mentir para llamar la atención”. Un usuario de esa red social recogió el guante, y a manera de broma expresó: “Es la primera polémica internacional del presidente”.

Así como sucedió con Barack Obama, quien incluso preparó listas en Spotify con sus canciones preferidas del año, uno de los rasgos del puntarenense es su pasión por la música. Si bien es sabido su fanatismo confeso por el grupo de metal progresivo estadounidense Tool, sobre todo por su disco Ænema (1996), durante su candidatura se rescataron entrevistas en las que dejó en evidencia su gusto ecléctico. No tuvo ningún problema en reconocer su afinidad por canciones sensibleras como “Si te vas”, de Shakira, o “Yo no te espero”, de Silvio Rodríguez. También reconoció su fascinación por artistas de su país entre los que destacaron la banda de punk Los Miserables, el funk rock de Chancho en Piedra o el folk de la cantautora Camila Moreno. Todos ellos generacionalmente compatibles, porque hay que recordar que el presidente Boric cumplió 36 años el 11 de febrero.

Sin embargo, el himno de su campaña estuvo basado en un clásico moderno de León Gieco: “Los salieris de Charly”. En los mitines no sonó la versión de Mensajes del alma (1992) sino un cover grabado por artistas chilenos, y parte de la letra fue cambiada para motivar el voto joven. “Somos la gente que construye esperanza y con el miedo no nos van a vencer”, versa el coro de una versión que contó con el visto bueno de su autor. “Nos dijo que le diéramos con todo y que hiciéramos lo que quisiéramos. Sorprendió bastante lo puesta que tenía la polera (camiseta)”, le dijo al diario local La Tercera uno de los productores de esta adaptación, Guillermo Scherping, quien destacó que el músico argentino no pudo ser parte de la grabación porque se encontraba con un problema con sus cuerdas vocales. “Hay un gesto de solidaridad de parte de Gieco, pero también una identificación con esta campaña”.

Además de los solistas Francisco Victoria, Juan Ayala, Evelyn Cornejo, Natisú, Tomás Maldonado y Vicente Cifuentes, la grabación del tema tuvo la participación de integrantes de los grupos Chancho en Piedra, Moral Distraída e Illapu. A propósito de este último, Gabriel Boric se ha mostrado muy identificado con el cancionero de la banda icónica del movimiento de la “nueva canción chilena”. Y esto lo supo agradecer el líder Roberto Márquez, al sumarse al jingle del cierre de campaña, del que también fueron parte los músicos Nano Stern y Juanito Ayala. “Con la fuerza del Apruebo, la esperanza de la gente, para poder vivir mejor, vota Boric Presidente”, dice la letra del tema presentado en diciembre en redes sociales. Si bien tuvo un carácter “oficial” en la promoción de la imagen del actual presidente, hubo otros arrebatos musicales espontáneos para apoyar la candidatura que fueron de la ranchera al reggaetón.

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad realizó el cierre de su campaña en Parque Almagro, ubicado en la capital chilena. Ahí contó con el apoyo y las actuaciones de grupos y solistas chilenos del calibre de Los Vásquez, Chancho en Piedra, Gepe, MC Millaray, Illapu, Claudio Narea, Natalia Valdebenito y Ana Tijoux. La rapera, una de las figuras fundamentales no sólo de la escena musical de ese país sino también del movimiento feminista, le puso banda de sonido al momento con el single “Hijo de la rebeldía”, parte del álbum que lanzará este año. “A carcajadas se reían los ricos porque el pueblo unido se alejaba. De sus principios discutían a gritos estaban divididos, no decididos. Y ahora tirito por este éxito, en mi almohada se oyen tiros. Abro los ojos por todos aquellos que los han perdido”, reza parte de la letra de un tema que contextualiza lo que se tuvo que atravesar en Chile para llegar a esta instancia histórica.

Luego de alzar su voz una y otra vez, la ex integrante del grupo Makiza pudo ser testigo y protagonista de una época en la que los espacios ganados por las músicas coinciden con una renovación de la manera de comprender la política. Lo que alimenta aún más el empoderamiento y el optimismo por un periodo que disfruta de su alba. “Ella es parte de la banda sonora de la serie Breaking Bad, un gran honor para nosotras y nosotros”, afirma la periodista chilena Johanna Watson. “Ana vivió en el exilio en su niñez y se convirtió en una de las primeras MCs locales. Y en ese sector hoy ha ganado bastante terreno la rapera Flor de Rap, otra historia de esfuerzo y resiliencia frente al micrófono”. Si bien Boric llega en un momento clave para ayudar en la lucha por la igualdad, la comunicadora aclara: “Las mujeres músicas han ido ganando cupos y mayor disposición de los medios a relevarlas, aunque es un trabajo que todavía está en proceso”.

(Imagen: EFE)

Siguiendo la tradición iniciada por Violeta Parra, y secundada años más tarde por su nieta Javiera Parra, la actual escena musical de Chile ofrece una dinámica tan amplia como variopinta. Mientras que Javiera Mena destaca en la movida indie y representa a la comunidad LGBTIQ+, Mon Laferte y Francisca Valenzuela (creadora del festival Ruidosa Fest) se alzan como las artistas chilenas más importantes de los últimos años a nivel internacional. En tanto que Mariel Mariel, desde el género urbano, lidera el colectivo feminista La Matria Fest, proyecto que levanta espacios de música y arte buscando que la mayoría de los roles sean ejecutados por mujeres. Amén de su trabajo y de los lugares que desarrollaron, si algo las aúna a todas es que invitaron a su público a votar por Boric. “Oye, Chile: convéncete”, tuiteó otra representante de la música urbana local, Princesa Alba, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El recambio que atraviesa la música chilena coincide con el que experimentó la sociedad a partir de las movilizaciones estudiantiles de 2006 y especialmente de 2011. Conocidas popularmente como la “Revolución de los pingüinos”, en sendas asonadas fueron protagonistas líderes de la comunidad estudiantil como Camila Vallejo, Giorgio Jackson y, por supuesto, Gabriel Boric. Desde ese entonces, músicos y músicas acompañaron el momento que les tocó, convirtiéndose en fabulosos amplificadores sociales. Si bien la música popular, el folklore y el hip hop fueron los principales espejos del malestar del proletariado, paulatinamente la cumbia ingresó también en las aulas, con tanto poder de concienciación como el rock o el punk, a los que se sumaron posteriormente exponentes de la música urbana: de eso dieron fe las manifestaciones de 2019 que tuvieron a manera de epicentro la céntrica Plaza Italia.

De los 24 ministerios que tendrá el actual gobierno, 14 estarán comandados por mujeres. A lo que se suma que el promedio de edad del gabinete es de 49 años y varios de sus actores son independientes. Si bien el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio tendrá al frente a alguien ajeno a los vicios de la política, Julieta Brodsky deberá lidiar con el escepticismo generado por sus antecesores. Ya lo graficó la cantautora chilena Pascuala Ilabaca al sitio El Desconcierto: “Hay una crisis super profunda con respecto al arte en Chile, porque en el fondo nos tocó estar en la pandemia en un gobierno de derecha. Es sabido que siempre que hay un Gobierno de derecha el arte tiene menos espacio”, contextualizó, y sobre la vereda de enfrente agregó: “No creo que la izquierda institucional haya apoyado al arte. Es cosa de mirar la Fundación Violeta Parra o Víctor Jara y todo lo que les cuesta existir históricamente”.

Sin embargo, el déficit que padece el arte en ese país, aunado a las demandas sociales, sin duda ayudó a visibilizar a Gabriel Boric como el presidente que Chile necesita. “Falta mucho todavía para que podamos hablar de paridad en la música, pero se nota el avance. Las mujeres estamos siendo reconocidas y las nuevas generaciones nos ayudan mucho en ese camino. Vienen con toda la energía, y no están contaminadas con malas prácticas que antes eran normalizadas”, asegura la periodista chilena Johanna Watson. “La llegada de Boric va a tener un aporte valioso, en ese sentido. Desde que salió electo, ha tenido una serie de gestos que dejan entrever cómo se viene su mandato, que se ha descrito como el ‘primer Gobierno feminista de Chile’. Eso es tan hermoso como ver a su gabinete liderado por mujeres. Le ha dado importantes roles a las mujeres, incluyendo en Carabineros, donde nombró a la primera mujer edecán”.





Voces trasandinas

Javiera Mena: “Hola, gays. Votemos por Boric”, manifestó la ídola del pop de ese país, a días de la segunda vuelta electoral. Aunque luego argumentó: “Es muy importante que la comunidad nos esforcemos y que no salga Kast. Es muy cerrada su opinión, ese fanatismo religioso muy despectivo hacia la comunidad es una interpretación errónea del catolicismo”.

Mon Laferte: “Fue muy emocionante, no me había dado cuenta de que estaba siendo algo demasiado importante, es histórico y cuando estaba ahí con el papel fue como ‘wow, esto es súper importante’”, dijo Laferte después de votar a Boric en México. “Fue lindo el día y la sensación que le queda a mucha gente es de esperanza, teniendo en cuenta que hay mucho trabajo por delante”.

Denise Rosenthal: “Soy feminista y no puedo quedarme en silencio si es que se quiere retroceder en los derechos sociales, laborales y reproductivos de las mujeres”, describió la cantante. “Estoy, apoyo, respeto y amo a la comunidad LGBTQI, y no podría apoyar el retroceso de sus derechos”. A lo que agregó: “Estamos en un momento decisivo para abordar la crisis climática, y es necesaria una ruta clara y basada en la ciencia y en la participación de la sociedad civil”.

Nano Stern: El músico chileno fue uno de los que participó en El Arbol, la playlist creada para Spotify con canciones de artistas que apoyaron a Boric. Entre las razones de su elección aludió: “Porque no hay que perderse, porque el futuro es plural, por las mujeres en Chile, por cuidar el medioambiente, por la esperanza y no el miedo”.