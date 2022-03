A un año de la desaparición de Tehuel de la Torre, su padre criticó la actuación de la justicia en la causa que busca determinar su paradero. “Siempre buscaron a mi hijo como si estuviera muerto. Vivo no lo buscaron en casi ningún momento”, observó Andrés De la Torre, quien aseguró que hasta ahora la fiscal a cargo de la investigación, Karina Guyot, "no tiene nada". "Es muy duro que llegue esa fecha y no esté. Queremos saber dónde está. Lo que más quiero es que mi hijo aparezca", añadió.

”El Estado tiene que poder encontrarlo y tiene que poder explicar su desaparición”, advirtió en diálogo con Página/12 Ximena Tordini, del CELS, y remarcó que hay preocupación por la posibilidad de que “la situación de la elevación a juicio de Tehuel signifique que se lo deje de buscar”.

Este viernes, en coincidencia con el aniversario, familiares, amigues y activistas convocaron a manifestaciones para exigir su aparición con vida, mientras que más de 11 mil firmas avalaron un petitorio que reclama que se "dispongan todas las herramientas para encontrarlo" y pide que "los medios que sigan difundiendo su desaparición". En tanto, la Legislatura porteña aprobó una declaración impulsada por Ofelia Fernández para acompañar el reclamo.

En la causa "hubo una lentitud pasmosa", reclamó el padre del joven. "Fue todo muy lento, muy demorado. La alerta naranja se impulsó a los tres meses de su desaparición cuando debería haberse emitido a los cinco días. Además, todos los rastrillajes que se hicieron estuvieron mal hechos. No fueron realizados por un cuerpo especializado en rastrillajes", detalló. Para De la Torre, aunque fuentes judiciales aseguran que no hay pruebas al respecto, "hay indicios de que Tehuel pudo haber sido llevado por trata de personas". Por eso, explicó, quisiera "que intervenga alguna fiscalía federal”.

El padre del joven criticó, también, que la hipótesis del homicidio, que sostiene la fiscal Guyot, se base únicamente “en los antecedentes penales de uno de los sospechosos”. "Siempre buscaron a mi hijo como si estuviera muerto. Vivo no lo buscaron en casi ningún momento”, apuntó.

“Estamos muy preocupados por la posibilidad de que la elevación a juicio de Tehuel signifique que se lo deje de buscar”, señaló Tordini, quien puntualizó que ”el Estado tiene que poder encontrarlo y tiene que poder explicar su desaparición”. “Al principio, se lo buscaba a veces como femenino y otras como masculino. Después el sistema aprendió que estaba buscando a una persona trans. Lo que nosotros señalamos es que eso es un riesgo para todas las investigaciones. En tanto las estructuras burocráticas, administrativas, judiciales siguen organizadas por el binarismo de género ese problema se va a reiterar”, remarcó.

Este viernes habrá movilizaciones para reclamar por la aparición con vida del joven. En La Plata, la concentración organizada por Autoxonvocadxs por Tehuel está anunciada para las 14.30 en avenida 1 y 44, en la Estación de Trenes a las 14:30; en CABA, será poco después, a las 16, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, desde donde marcharán al Congreso.

En tanto, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires mantiene una recompensa de entre 4.000.000 de pesos que ofrece para quien pueda aportar información sobre el paradero del joven.