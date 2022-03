En las efemérides del 11 de marzo sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

● 1842 Nace Leandro Alem, el fundador de la Unión Cívica Radical. Hijo de un mazorquero ejecutado tras la caída de Rosas, Alem (cuyo verdadero apellido era Alén, y que cambió tras la muerte del padre) militó en el Partido Autonomista y luego en el Republicano. Retirado de la política, volvió para oponerse a Miguel Juárez Celman. Lideró la Revolución del Parque, de la cual nacería la Unión Cívica. La disputa posterior con Bartolomé Mitre llevó a una división: mientras Mitre formaba la Unión Cívica Nacional, Alem creaba la UCR, el partido más antiguo del país. En 1893 condujo la fallida Revolución Radical y luego comenzarían las disputas con su sobrino Hipólito Yrigoyen. El 1º de julio de 1896, a los 54 años, se descerraja un tiro en la sien, deprimido por la deriva de su partido. Deja su célebre testamento político, en el que el proclama para su partido “que se rompa pero que no se doble”.



● 1851. Giuseppe Verdi se consagra con el estreno de Rigoletto en Venecia. La ópera es una adaptación de la pieza teatral El rey se divierte, de Víctor Hugo. Para evitar problemas con la censura, la acción pasó de la Francia del siglo XVI a la Mantua de la misma época, con los nombres de los personajes cambiados: en vez del rey Francisco I, el ficticio Duque de Mantua; en vez del bufón Triboulet, el bufón Rigoletto. La popularidad de Rigoletto fue inmediata y colocó a Verdi como el principal compositor italiano del momento.

● 1921. Astor Piazzolla nace en Mar del Plata. Emigró con su familia de pequeño a Nueva York, donde conoció a Carlos Gardel. Ya tocaba el bandoneón y, de regreso en la Argentina, se sumó a la orquesta de Aníbal Troilo. Convertido en un iconoclasta del tango, partió a estudiar con Nadia Boulanger a Francia, en 1954. A su vuelta, formó el revolucionario Octeto Buenos Aires, y luego el primer Quinteto. Junto a Horacio Ferrer creó la “operita” María de Buenos Aires y “Balada para un loco”, a la que siguieron otros temas, como “Chiquilín de Bachín” y “Balada para mi muerte”. En los 70 armó el Noneto y el Octeto Electrónico, antes de volver al Quinteto, uno de los conjuntos más aclamados en el mundo en los años 80. Tras su disolución, armó el Sexteto, de breve duración. Sufrió un accidente vascular en 1990 en París. Quedó postrado y no se pudo recuperar. Considerado uno de los músicos más grandes de la Argentina y con prestigio mundial, murió en Buenos Aires en 1992.

● 1973. Las elecciones presidenciales consagran a Héctor J. Cámpora. Son los primeros comicios a los que asiste el peronismo sin proscripción después de 18 años, si bien Juan Domingo Perón no puede competir por no residir en el país. Producto del empate que significa la puja con la dictadura de Lanusse, en la que el peronismo ya no puede ser ignorado pero Perón no consigue ser él admitido dentro del juego político, es que surge la candidatura de Cámpora, delegado del General. La boleta del Frente Justicialista de Liberación roza el 50 por ciento de los votos. El radicalismo desiste del eventual ballotage y Cámpora es ungido presidente. Se hace realidad la consigna de “Cámpora al gobierno, Perón al poder”.

● 1980. Muere Julio De Caro en Mar del Plata. Había nacido en Buenos Aires en 1899. Pieza clave en la renovación del tango que dejó atrás a la Guardia Vieja al comenzar los años 30, popularizó el violín-corneta, a través del cual amplificaba el sonido del instrumento de cuerdas.



● 1990. Termina la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. El demócrata cristiano Patricio Aylwin asume la presidencia. Culmina el régimen iniciado el 11 de septiembre de 1973 y marcado por su brutalidad, con miles de desaparecidos y exiliados. Pinochet conserva la jefatura del Ejército hasta 1998 y la flamante democracia queda condicionada en una delicada transición. La tensión queda marcada al día siguiente de su asunción, cuando Aylwin habla ante una multitud en el Estadio Nacional (otrora campo de concentración de la dictadura) y debe frenar la rechifla ante la mención de los militares en su discurso.



● 2004. Atentados terroristas en Madrid. Una serie de explosiones en cuatro trenes mata a 192 personas en la estación terminal de Atocha. Además, hay más de 2 mil heridos, en el mayor ataque terrorista de la historia española y europea. El gobierno conservador de José María Aznar, cuando faltan tres días para las elecciones generales, se apura a decir que el ataque lo perpetró ETA. Sin embargo, a las pocas horas queda claro que grupos islámicos vinculados a la red Al Qaeda estaban detrás de la masacre, como represalia por la participación del gobierno de Aznar en la invasión de Irak. El Partido Socialista, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, se impone al candidato del Partido Popular y delfín de Aznar, Mariano Rajoy.

● 2011. Terremoto en Japón. Alcanza los 9 grados en la escala de Richter a 130 kilómetros de la costa y deriva en un devastador tsunami con más de 15 mil muertes. Como corolario, explota la central nuclear de Fukushima. El hecho alcanza el mismo nivel del accidente de Chernoyl ocurrido en 1986.

● 2020. La Organización Mundial de la Salud decreta el estado de pandemia por el brote de coronavirus surgido en diciembre de 2019 en China. El mismo día, Estados Unidos ordena el cierre de fronteras con Europa por treinta días y se corta la comunicación aérea. Italia ya es el gran foco de la covid-19 en Europa y la Argentina establece cuarentena obligatoria para quienes regresen de zonas con riesgo de contagio.

Además, es el Día Mundial del Riñón.