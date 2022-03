En Chile, el Comité Político del gobierno es una instancia en la que participan los ministerios que el presidente define como prioritarios para su gestión. Como contrapartida, para los secretarios de Estado que participan en ese espacio es una oportunidad para establecer una relación más cercana y de línea directa con el Presidente de la República.



Durante la administración saliente, liderada por el derechista Sebastián Piñera, participaron en el comité político el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

Gabriel Boric estableció cambios en la composición que tendrá el Comité Político a partir del 11 de marzo. En lugar de Desarrollo Social participará en este espacio la titular del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, que acompañará en la “mesa chica” de Boric a Giorgio Jackson (Segegob), Camila Vallejo (Segpres), Izkia Siches (Interior) y Mario Marcel (Hacienda).

Con esta composición, Boric ratifica las definiciones que había tomado con el resto del gabinete en materia de recambio generacional y equidad de género, y también de equilibrios políticos, ya que además de representar a las colectividades del Frente Amplio, incluye a Marcel, una persona que mantiene vasos comunicantes con el “mundo socialista”.









Mario Marcel (62 años), ministro de Hacienda

Gradualidad, responsabilidad fiscal y tranquilidad en los mercados. Los tres conceptos aparecen siempre que se habla de la decisión de Gabriel Boric de nombrar a Marcel en el ministerio de Hacienda, la cartera que maneja las grandes decisiones económicas en Chile.

Marcel es economista, ingeniero comercial y académico. Se formó en la Universidad de Chile y en la Universidad de Cambridge. Tiene 62 años y fue presidente del Banco Central desde 2016 hasta su reciente renuncia. Está identificado con el Partido Socialista, pero nunca estuvo afiliado.

Durante los gobiernos de la centroizquierdista Concertación de Partidos por la Democracia (1990-2010) fue titular de la Dirección de Presupuestos durante seis años y desde ese cargo fue responsable del diseño de la regla fiscal actual.

Ocupó cargos vinculados a la macroeconomía y los programas sociales durante los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Entre 1997 y 2000 fue director ejecutivo en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y vivió en Washington, la capital de Estados Unidos. Allí se vinculó con el economista chileno Nicolás Eyzaguirre (en aquel momento en el FMI) con quien había estado en la década del 80 en la Agrupación de Economistas Socialistas.

También ocupó cargos en los gobiernos de los socialistas Ricardo Lagos -lo nombró como director de Presupuesto cuando el ministro de Hacienda era Eyzaguirre-, y Michelle Bachelet, que lo puso al frente de la comisión que estudió cambios al sistema previsional. La llamada “Comisión Marcel” tuvo a su cargo la redacción de la reforma previsional que se aprobó en 2008.

Marcel fue además docente de la Universidad de Chile, dirigió empresas privadas y trabajó como consultor internacional en México, El Salvador y Vietnam. En 2011 se trasladó a París, Francia, para desempeñarse como subdirector de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en 2014 pasó al Banco Mundial como director de la Práctica Global de Buen Gobierno.

Antonia Orellana (32 años), ministra de la Mujer y la Equidad de Género

Orellana es periodista, feminista y una de las fundadoras de Convergencia Social, el partido de Boric. Es una de las políticas de mayor confianza del presidente entrante, a quien conoce desde hace muchos años.

Trabajó como consultora para el programa Ciudadanía y Escuela del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y también realizó una asesoría de comunicaciones a la rectoría de la Universidad de Chile.

Entre 2015 y 2020 fue integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres impulsando las movilizaciones feministas de 2018 y formó parte del equipo de la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez.

Su trabajo en el ministerio de la Mujer y la Equidad de Género tendrá una especial importancia por la impronta feminista que Boric le quiere dar a su gestión de gobierno. Esta semana, en un entrevista con el diario madrileño El País, contó que con el nuevo presidente comparten la pasión por la literatura y que también le ha recomendado lecturas de autoras feministas.

“A nivel latinoamericano leo mucho siempre a las argentinas Diana Maffía y Rita Segato. Seguimos con mucho interés lo que hacen las compañeras brasileñas, a las que les ha tocado un periodo bien duro”, contó Orellana.

Fue candidata a convencional en Santiago, pero no resultó electa. En marzo de 2021, durante esa campaña, se hizo viral un video de una participación suya en un programa de televisión, cuando contó que se había practicado un aborto. “El obstetra del sistema público me maltrató mucho en urgencias y cuando le reclamé por el trato me amenazó con denunciarme a Fiscalía”, contó en aquel debate.

La relación de Convergencia Social con Boric ha tenido sus dificultades. Tras el estallido social de 2019, Boric firmó a título personal el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, pero su partido no lo acompañó. Este conflicto terminó con la renuncia de 73 militantes, entre ellos, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.

Izkia Siches (35 años), ministra del Interior

Una de las decisiones más recordadas de Boric en la campaña a la segunda vuelta fue la designación de la médica Siches como su jefa de campaña. Será la primera mujer en asumir el cargo de ministra del Interior y es una con altos índices de popularidad por su rol durante la pandemia como presidenta del Colegio Médico.

Al igual que el presidente entrante, Siches, de 35 años, fue dirigente estudiantil durante su etapa en la Universidad de Chile. Estuvo afiliada a las Juventudes Comunistas y fue cercana a militantes del Frente Amplio.

Antes de unirse al comando de Apruebo Dignidad, Siches ya llevaba años alejada de la política partidaria. De cara a la segunda vuelta presidencial, la adhesión a la campaña de la reconocida médica cirujana alejó a Boric de los señalamientos que recibía por parte de otros candidatos por su relación con el Partido Comunista.

La primera - y más joven- presidenta del Colegio Médico llegó a la directiva de la institución en 2017 con una agenda feminista que promueve la legalización total del aborto y demanda más derechos para la comunidad LGTBI.

“Siempre los presidentes fueron hombres, blancos y en su mayoría conservadores. Y yo soy mujer, joven, de izquierda, morena, de Arica, medio aimara, con los ojos achinados, crecida en Maipú, educada en un colegio picante que nadie conoce”, dijo en una entrevista con La Segunda.

Durante la pandemia tuvo gran protagonismo y recibió reconocimientos a nivel nacional e internacional. Como máxima autoridad de la organización gremial se convirtió en referente para los medios de comunicación y los ciudadanos chilenos durante los momentos de incertidumbre en las primeras semanas de la pandemia.

En 2020, la Asociación de Corresponsales de Prensa Internacional en Chile (ACPI), escogió a Siches como “Personaje del Año” por "los altos niveles de confianza y credibilidad en la opinión pública" durante la crisis sanitaria. Además, en marzo de 2021 recibió el reconocimiento “Exceptional Women of Excellence” en el Women Economic Forum y la revista Times la destacó como una de las 100 líderes del futuro en febrero de ese mismo año.

En abril de 2021 también nació Khala Simone, la primera hija de Siches. La bebé tenía siete meses cuando su madre dejó su cargo para sumarse al comando de Boric. Desde ese momento, la acompañó en su recorrido a lo largo de Chile, desafiando y cuestionando el rol de las mujeres y la maternidad en la política. Durante toda la campaña, las imágenes de su hija en los ómnibus del comando y en los actos de campaña en brazos de su madre, recorrieron el mundo.

Al anunciar su renuncia del Consejo Médico, Siches contó que “irse no estaba en sus planes”, pero que cuando Boric golpeó su puerta y le pidió que se una a la campaña sintió “que hoy todo es clarísimo, miro a la cara de mi hija, y sé lo que debo hacer”, relató.

Camila Vallejo (33 años), ministra de la Segegob

Fuera de las fronteras de Chile, el acrónimo Segegob (de Secretaria General de Gobierno) no dice mucho, pero se podría decir que el cargo que asume Camila Vallejo es de vital importancia para estos tiempos: en definitiva, será la vocera del gobierno, la encargada de representar a la coalición política ante los medios de comunicación.

A pesar de que tiene solo 33 años, Vallejo tiene una trayectoria significativa y su presencia en la agenda política y mediática ha sido una constante. Empezó a militar políticamente en 2007, en las Juventudes Comunistas de Chile, y en 2011 se integró al Comité Central de esa colectividad. En su familia había tradición de militancia política en la izquierda: su bisabuelo materno, Jorge Dowling Desmadryl, fue diputado por el Partido Socialista entre 1937 y 1941.

El salto a la centralidad de la agenda política le llegaría con las movilizaciones estudiantiles de 2011, ya que en ese momento era presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), centro universitario del que luego egresaría como geógrafa, con calificaciones de excelencia académica.

Junto a otros dirigentes estudiantiles, como Giorgio Jackson de la Universidad Católica y Camilo Ballesteros de la Universidad de Santiago de Chile, se convirtió en uno de los símbolos de aquella protesta, que recogió gran nivel de adhesión entre la juventud chilena.

En diciembre de 2011, perdió la presidencia de la Fech en una elección interna en la que se enfrentó a Gabriel Boric, más identificado con corrientes autonomistas que le disputaban espacios al Partido Comunista en centros universitarios.

En noviembre de 2012 fue proclamada precandidata a diputada por el Partido Comunista de Chile (PC) en La Florida y en las elecciones parlamentarias de 2013 resultó electa con 62.751 votos. Se convirtió de esa manera en la diputada más joven en llegar al Congreso Nacional y también fue reelecta en la siguiente legislatura.

En esta etapa parlamentaria, coinciden varios analistas, Vallejo, Jackson y Boric logran generar una gran sintonía política, a pesar de pertenecer a tres partidos políticos diferentes. De hecho, Jackson y Boric coincidieron en la creación del Frente Amplio pero Vallejo no participó en ese proceso (el PC formaba parte de la entonces denominada Nueva Mayoría, junto a partidos de la exConcertación).

En las últimas elecciones decidió no postularse para un tercer período en la Cámara de Diputados y se incorporó al comando de campaña de Boric.

Georgio Jackson (34 años), Secretaría General de la Presidencia

"En el ministerio de la Secretaría General de la Presidencia habrá un trabajo arduo, difícil, con un parlamento equilibrado, pero que no me cabe ninguna duda que va a estar a la altura, le doy la bienvenida a mi compañero Georgio Jackson", fueron las palabras que utilizó Boric para referirse a una de sus personas de mayor confianza.

La sintonía entre ambos se puede rastrear en los cargos que ocupó Jackson durante el largo período de campaña electoral que terminó con el triunfo de la izquierda: fue vocero, jefe de campaña y finalmente coordinador.

En la Secretaría General de la Presidencia una de sus tareas principales será funcionar como puente entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde la coalición de izquierdas no cuenta con mayorías. La experiencia parlamentaria de Jackson es una de las razones por las que Boric lo colocó en ese cargo de vital importancia.

Jackson es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica. Al igual que Vallejo, fue dirigente de organizaciones estudiantiles y en 2011 alcanzó la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile (FEUC) como representante del movimiento Nueva Acción Universitaria (NAU), una organización vinculada a la centroizquierda.

Tras convertirse en una de las caras visibles del movimiento estudiantil, en 2012 lanzó el movimiento político Revolución Democrática (RD) junto a otros militantes de la NAU vinculados a la Universidad Católica.

En las elecciones de 2014 se convirtió en el primer parlamentario de la RD y ganó su banca como diputado por el distrito 10, al que pertenecen comunas como Santiago, Nuñoa, Providencia y San Joaquín, entre otras. En esa elección contó con el respaldo indirecto de los partidos de la exConcertación, que no se presentaron en ese distrito para que pueda llegar al Congreso.

Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Jackson fue partidario de una línea de “colaboración crítica” que facilitó la participación de cuadros de la RD a la administración del Estado, sobre todo en cargos técnicos.

Sin embargo, en la siguiente elección, que ganaría finalmente Sebastián Piñera, la RD jugó un rol clave en la formación del Frente Amplio, a la izquierda de la entonces llamada Nueva Mayoría (donde se agrupaban los partidos de la exConcertación).

Además de la articulación con el parlamento, desde su cargo en la Secretaría General de la Presidencia Jackson seguirá de cerca la marcha de la Convención Constituyente y participará en la definición de los principales énfasis programáticos de la nueva administración de gobierno, como la implementación de la reforma tributaria y del sistema de cuidados.

