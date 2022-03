Medios de prensa internacionales reportaron este doming la muerte del periodista estadounidense Brent Renaud, en un tiroteo cerca de Kiev. Según se indicó, en el mismo hecho resultó herido otro periodista. El hecho ocurrió en la localidad de Irpin, en las afueras de la capital ucraniana.

El The New York Times confirmó el fallecimiento del hombre de prensa, quien se desempañaba como fotógrafo, aunque aclaró que en Ucrania no trabajaba para ese medio, más allá que tenía una credencial del mismo.

La información fue proporcionada por fuentes del ejército ucraniano, quienes adjudicaron la responsabilidad a las tropas rusas.

Se trata de los primeros hombres de prensa que se conoce como victimas del conflicto que comenzó hace 18 días, cuando tropas rusas invadieron el país vecino.

Según reportó AFP, los dos hombres fueron alcanzados por las balas mientras circulaban en auto con un médico voluntario ucraniano, Danylo Shapovalov, quien también habría resultado herido. El hecho ocurrió en medio de los combates en Irpin. No obstante, autoridades de Ucrania acusan que se trató de un ataque de las fuerzas rusas.

Un vocero de The New York Times confirmó que el periodista muerto es el fotoperiodista y realizador audiovisual Brent Renaud, de 51 años, que colaboró con el medio "a través de los años".

"Aunque él contribuyó con The Times en el pasado (más recientemente en 2015), no fue enviado a realizar una cobertura en Ucrania para The Times", explica el comunicado y sostiene que circuló una versión de que Renaud era trabajador del medio porque "tenía una identificación que le dieron para un trabajo hace muchos años".

Renaud, de 51 años, fue colaborador de The New York Times hasta 2015, según informó el medio estadounidense en un comunicado, en el que además detalló que no estaba destinado por el medio para esta cobertura. "Estamos consternados por la noticia de su muerte", afirmó el periódico en el texto.

Los primeros datos apuntaban a que trabajaba para The New York Times porque llevaba una insignia de prensa del medio que había sido emitida para una misión anterior.

Al parecer, los periodistas estaban filmando a los refugiados que acababan de cruzar un puesto de control en Irpin.

El asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, expresó: "Obviamente, seguiremos muy de cerca este último acontecimiento y responderemos en consecuencia".



En tanto, el periodista herido es Juan Diego Herrera Aredondo, de 46 años, quien está consciente.

El hombre recibió una herida de metralla en el muslo y era operado en el hospital infantil de Okhmatdyt, ubicado cerca de la zona del incidente.

"Por supuesto, la profesión de periodista es un riesgo, pero el ciudadano estadounidense Brent Renaud pagó su vida por tratar de poner exponer la crueldad y el desprecio del agresor", agregó.