Desde Santa Fe

El abogado Hernán Martínez, defensor de Marcelo Sain, solicitó al Ministerio Público que investigue la manipulación de una computadora secuestrada en la oficina de la abogada Nadia Schujman, en el Ministerio de Seguridad, en el "allanamiento ilegal" del 26 de noviembre, que en la apertura del equipo, el jueves pasado, se descubrió que “no poseía ningún tipo de disco de almacenamiento en su interior”. La denuncia penal fue presentada ante los propios fiscales que investigan a Sain, Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, así que ahora la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) deberá sortear el juez que intervendrá en el caso.

Martínez denunció lo que llamó una “severa irregularidad”. El jueves, a las 9.30, -dijo- se realizó el peritaje de los “elementos secuestrados” en el Ministerio de Seguridad, el 26 de noviembre. El “acto de apertura” de los dispositivos electrónicos se concretó en el “Departamento de Análisis Digital Forense, dependiente del Organismo de Investigaciones, sede Rosario”.

“Al momento de analizar los elementos objetos del acto, se advierte claramente que los mismos no se encontraban debidamente preservados. No contaban con faja de seguridad, se violó claramente la cadena de custodia, e incluso en muchos casos no existe identidad entre la orden fiscal y las características de los elementos”.

“El ítem tercero de la orden fiscal, menciona un celular Motorola modelo G7 Power, mientras que el acta da cuenta de un modelo XT-1955-4”.

“El ítem sexto de la orden fiscal, señala un celular Motorola modelo XT1926-6, mientras que el acta referencia un modelo G6 Plus”.

“El hecho realmente grave es que la computadora marca Dell modelo Inspiron 3493, N° de serie 16J8G13, no poseía ningún tipo de disco de almacenamiento en su interior.

De acuerdo a las características del allanamiento realizado el 26 de noviembre, en el que se incomunicó a todos los presentes y se prohibió la entrada y/o ingreso de personas, resulta físicamente imposible que alguien haya desarmado la computadora, extraído el disco de almacenamiento, vuelto a armar y recién ahí, entregarla para su secuestro”, señala la denuncia.

“Tampoco puede pensarse en una extracción anterior al allanamiento, toda vez que sin un disco de almacenamiento la computadora no puede funcionar. Según el rótulo respectivo, el aparato habría sido secuestrado en la oficina de la doctora Nadia Schujman”. “No tendría ningún sentido llevar a la oficina una computadora que no funciona.

"La única opción lógica ante este escenario es que con posterioridad al secuestro –ilegal- de la máquina, alguien la desarmó y extrajo el disco de almacenamiento. Además de constituir un grave ilícito, el hecho resulta demostrativo de la indebida manipulación de la que han sido objeto los elementos secuestrados".

En consecuencia, el abogado de Sain solicitó que se investigue “la irregularidad denunciada de manera urgente, dando cuenta del paradero del disco de almacenamiento que se corresponde con la computadora secuestrada”.

Después de que Martínez formalizara la denuncia penal, el MPA negó los hechos: “Todos los dispositivos, material y documentación legalmente secuestrados en el marco de esa investigación, están correctamente preservados. En tal sentido, se respetó la cadena de custodia”, dijo.

“Todas las diligencias ordenadas se realizaron con previa notificación a las partes intervinientes en el proceso y fueron llevadas a cabo con el correspondiente control de los abogados defensores y/o delegados técnicos de las personas investigadas. Lo mismo ocurrió con la pericia que trascendió en las últimas horas, la cual, además, fue filmada y fotografiada mientras era concretada. De la filmación del acto se advierte la presencia del dispositivo de almacenamiento en el lugar correspondiente de la computadora examinada”.

El acta del peritaje del jueves revela que la notebook de la oficina de Schujman “no posee ningún tipo de disco de almacenamiento en su interior”. Y al pie firman: el oficial de policía Leonel Gómez que desarmó la computadora, el abogado Hernán Martínez y el perito de parte Leonardo Gianzone, que asiste a la defensa de Schujman.