Dos exministros y un exsubsecretario de María Eugenia Vidal tendrán que prestar declaración esta semana ante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak. Están imputados en la causa que investiga el armado de denuncias contra dirigentes gremiales. Marcelo Villegas, ex titular de Trabajo; Roberto Gigante, ex titular de Infraestructura, y Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia, desfilarán entre miércoles y viernes ante la justicia. La semana pasada terminó la ronda de los empresarios que participaron de la mesa de la "Gestapo" antisindical en el Bapro.

Los seis representantes de cámaras de la construcción se desresponsabilizaron en sus declaraciones. “Nos convocó el Ministerio de Trabajo”. “Sólo conocía a Marcelo Villegas”. “No sabíamos que los que estaban sentados ahí eran agentes de inteligencia”. “Trataron de guionarnos”. “Era incómodo”. “Hubo apreciaciones políticas”. “Soy una víctima” fueron algunas de las frases a las que apelaron para desentenderse del encuentro en la sede porteña del Banco Provincia de Buenos Aires que quedó grabado en el video presentado ante la Justicia por la titular de la AFI, Cristina Caamaño.

A los exfuncionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal, actual diputada nacional de Juntos, les será difícil sostener que no conocían a los agentes de la AFI sentados a la misma mesa de trabajo. Tanto Villegas como Grassi registran ingresos al edificio de la AFI durante 2017 para reunirse con el exdirector de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, quien participó de la reunión.

Villegas coincidió con el exdirector de la AFI Gustavo Arribas en la Casa Rosada el 4 de mayo de 2017, una mañana en la que ambos llegaron al palacio de Gobierno con tres minutos de diferencia y anunciaron que iban a la secretaría privada del entonces presidente Mauricio Macri. Este diario pudo saber que el propio expresidente puso al frente de la operación a Arribas.



Después de diez días de silencio, Vidal dijo que había sido "una reunión de trabajo institucional" registrada en el video y que la AFI tendría que explicar qué hacían tres de sus agentes en el encuentro haciendo caso omiso de que la central de inteligencia dependía de Macri. A medida que avanzó la investigación empleadas del Banco Provincia que testimoniaron ante la Justicia explicaron que esa sala había sido gestionada directamente por pedido de la gobernación. El juez Kreplak dejó a los exespías en último término de las indagatorias. Con la información recabada decidirá luego si avanza hacia los responsables políticos.