En La Plata, docentes y estudiantes de la Escuela Normal N°2 se manifestaron frente al edificio para pedir "toma de conciencia e intervención de la institución" ante denuncias de abusos sufridos por alumnas por parte de compañeros del establecimiento, luego de lo cual, a instancias del ministerio de Educación provincial, se creó una comisión para abordar la situación.

"Hicimos la denuncia penal, pero las autoridades no tuvieron en cuenta ese hecho, no hablaron con esos chicos y la excusa que la institución da es que hay que entender que estuvieron 2 años encerrados por la pandemia y los chicos tienen sus necesidades", reclamó Lucía García, alumna de la institución. García agregó que, cuando un grupo de estudiantes planteó la situación a los directivos, “nos dieron respuestas ilógicas". "Una autoridad nos tendría que apoyar como alumnos. Además, en su mayoría son mujeres las integrantes del cuerpo directivo. Hay sólo un hombre. Y no puede ser que como mujeres no nos apoyen y apoyen al abusador", añadió.

Unas cincuenta personas, entre alumnos, padres, madres y docentes, protestaron ante la escuela, ubicada en la diagonal 78 entre 4 y 5 de la capital bonaerense, con bombos y megáfonos. "Nos dijeron que por la pandemia tenían más impulso los pibes, es algo terrible, eso es justificar a los abusadores", agregó otra alumna que pidió reserva de su identidad. Por otra parte, Emiliano, un docente que acompañaba el reclamo de las y les alumnes, señaló que se encontraron con trabajadores y se enteraron "por los pibes” de la denuncia. "Esto hace a nuestro tiempo e indica que falta revalorizar el encuentro, el diálogo, sentirnos parte de la vida de los pibes y hacerlos parte de la institución", advirtió. "Durante la semana diversas pibas estuvieron denunciando abusos de pibes del colegio, lo que colmó el vaso fue la llegada desesperada de una compañera que tiene una denuncia hecha contra su abusador y ella lo encontró en la puerta de su aula como si nada pasara", contó otra alumna, Paloma, a través de redes sociales.

Unas horas después de iniciada la manifestación, un grupo de directivos y el Consejo de Educación recibieron a los alumnos y anunciaron una Comisión de Educación Sexual Integral para abordar este tipo de situaciones. Por su parte, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense informó que un equipo de inspección trabaja en el tema desde el fin de semana pasado y precisaron que ese equipo estuvo en la escuela ayer por la mañana.