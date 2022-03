Zelenski habló frente al Congreso de Estados Unidos

El presidente de Ucrania, Volodimyr Zelenski, dio un discurso frente a ambas Cámaras del Congreso de los Estados Unidos en el que pidió nuevamente el apoyo de Occidente para enfrentar al ejército ruso y definió el conflicto como "la peor guerra desde la Segunda Guerra Mundial".

"Ahora mismo, el destino de nuestro país se está decidiendo", sostuvo el presidente de Ucrania y agregó que su país "no se rinde y no nos lo hemos planteado ni un segundo". "Rusia no solo nos ha atacado a nosotros, no solo a nuestra tierra, no solo a nuestras ciudades, sino que ha emprendido una ofensiva brutal contra nuestros valores, los valores humanos básicos", afirmó.



Zelenski reiteró su pedido de que se imponga una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para "proteger a los civiles". Pero el Gobierno estadounidense ya había negado esta petición la semana pasada por considerar que la medida puede generar una escalada del conflicto con Rusia.

“Les pido que hagan más”, dijo Zelenski a los congresistas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó un nuevo paquete de ayuda para Ucrania.