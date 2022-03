Rusia rechaza la medida de la Corte Internacional

Moscú rechazó la medida cautelar dictada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que exige a Rusia suspender de forma inmediata las operaciones militares en Ucrania, declaró este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

"No, no podemos atender a esta decisión. La Corte Internacional apela a un concepto como el acuerdo entre las partes. Aquí no puede haber ningún acuerdo. En este caso es algo que no podemos tomar en consideración", afirmó.