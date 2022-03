El único equipo íntegramente femenino del automovilismo argentino, Vitarti Girls Team, que hizo podio en la primera fecha con el segundo lugar de la piloto mendocina Julieta Gelvez, no podrá presentarse este fin de semana en Río Cuarto por falta de presupuesto.



"Ayer conseguimos la plata que nos faltaba para viajar pero era en cheques y lamentablemente lo que teníamos que pagar eran gastos en efectivo. No vamos a poder ir a la segunda fecha en Río Cuarto, trabajaremos para la próxima", le contó Tamara Vital, dueña del equipo, a la agencia de noticias Télam.



Gelvez, la piloto que salió segunda en la primera carrera del año del Top Race, el 27 de febrero en Buenos Aires, también estuvo hasta último momento buscando apoyo para poder correr este fin de semana. "Me rompo el alma, ni como, estoy todo el tiempo tratando de buscar el presupuesto y hasta último momento mandando mensajes", se lamentó Julieta, que trabaja dentro de la industria automotriz en la fábrica Toyota.



La mendocina, de 27 años, se levanta a las 5 de la mañana para ir a entrenar, después cumple su jornada laboral, vuelve a entrenarse y sale a buscar sponsors, vender rifas y merchandising, todo para poder correr. Vive en Zárate y está en el equipo desde fines del 2021.



"Juli (Gelvez) es una buscadora de sueños. No le alcanzan las horas del día prácticamente, pero ella siempre dice que daría cualquier cosa por el automovilismo y es así. Sin venir de una familia fierrera, primero estudió mecánica para armarse su propio karting y ahora hace de todo para correr", describió a su piloto Tamara Vital, periodista especializada, fundadora y jefa del equipo Vitarti (tal el nombre del taller mecánico que tiene con su novio).



Gelvez corrió por primera vez en el Top Race este año y el debut salió mejor de lo esperado. "No tuve tiempo para entrenar, ni pudimos poner buenas gomas, corremos con lo que podemos. Estoy muy contenta porque no había corrido nunca en ese circuito, en un auto de carreras y en esas condiciones, con lluvia. Nos merecíamos llevarnos algo por el laburo que se había hecho, fue una caricia", expresó Gelvez, que corrió en karting, vendió panchos y colocó antenas de televisión para poder correr.



Esta temporada, el grupo se compone además por las mecánicas Agustina Carreira, Lourdes Aguirre y Victoria Pascual; la coaching Lorena Peña y la ingeniera Romina Castro. Vitarti aspira a tener su propio taller aunque, mientras tanto, recibe asistencia de otro equipo, el R36 Team, que hace base en Santa Fe, en Lehmann, un pueblo cercano a Rafaela.



"En la primera fecha superamos adversidades por un despiste el viernes, largamos últimas en la carrera y alcanzamos el segundo lugar. Es un podio merecido por todo el trabajo que se realizado para poder estar presentes, ya sea desde el armado del auto hasta en la pre carrera, donde se trabaja hasta el último día en el presupuesto", explicó Vital.



La directora deportiva de Vitarti invitó a "las empresas a que se sumen a nuestro proyecto. Conformamos un equipo con valores, con ganas de salir adelante pero a veces los recursos económicos nos limitan. Esperamos que las empresas lideradas por mujeres se animen a acompañarnos a seguir rompiendo barreras a base de trabajo y respeto".



Además de correr, el equipo que participa del Top Race -la tercera fecha será el 24 de abril en sede a definir- tiene como objetivo "seguir trabajando para que seamos más mujeres las que conformemos este hermoso deporte que no deja de ser solidario" y hacer hincapié en la mecánica, un rubro históricamente masculinizado.



"Queremos continuar con las charlas de mecánica básica lideradas por nuestra compañera Agus Carreira. El año pasado hicimos una charla abierta para hombres y mujeres de manera gratuita con más de 100 inscriptos, y esperamos poder repetirla este año", confió Vital.



"Todavía no está bien visto que una mujer trabaje de mecánica. Es un estereotipo viejo que estamos tratando de romper. Lo que más nos motiva es despertar el lado mecánico en aquellas chicas que dejaron la carrera por ser las únicas en su curso y que hoy vuelven a retomar o las que se arriman al box", ejemplificó Tamara.