En el Astillero Río Santiago, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ministro de Defensa, Jorge Taiana, encabezaron la botadura de la Lancha de Instrucción de Cadetes de la Armada (LICA) "Ciudad de Berisso", la segunda de este tipo que se pone en funcionamiento en los últimos seis meses.

La ceremonia se llevó a cabo el miércoles en la planta naval ubicada en Ensenada. "Venimos de una época donde el programa económico y la decisión política era dejarnos sin Astillero, sin industria, ni soberanía. Hoy estamos botando un barco para la Armada. No pudieron cerrar esta empresa, ni desactivar la industria naval, ni romper un proyecto de país", destacó Kicillof ante cientos de trabajadores del astillero.

"Esto es posible gracias a la resistencia de los trabajadores y del pueblo de Berisso, La Plata y Ensenada para evitar que en el gobierno anterior se cerrara el Astillero. Actúan así, cortan contratos y después hablan de déficit; generan problemas que luego pretender solucionar con recorte y ajuste", apuntó Kicillof contra el gobierno de Cambiemos.

Acompañado por funcionarios y dirigentes sindicales, Kicillof rememoró que cuando en octubre pasado se botó la lancha Ciudad Ensenada, "hacía nueve años" que no se ponía en funcionamiento una embarcación en el Astillero "y 35 que no se producía desde este lugar algo para la Armada".

"Dejemos en claro algo. Vinimos a recuperar el Astillero Río Santiago y lo estamos logrando, porque es un emblema de la industria y la soberanía nacional", subrayó.

Los trabajos de construcción de esta embarcación y la LICA "Ciudad de Ensenada" que se envió al agua en octubre pasado, fueron paralizados durante los gobiernos de Mauricio Macri (en Nación) y María Eugenia Vidal (en provincia de Buenos Aires), y reactivados a partir de diciembre de 2019.

Desde la Dársena 4, donde se desarrolló el acto, tras las palabras de Kicillof, Taiana expresó que "Berisso y Ensenada son sinónimo de trabajadores y del esfuerzo de construir riqueza en un país que aspira a la industrialización y el desarrollo. Son ciudades emblemas de fábricas, de esfuerzo, de igualdad y de búsqueda de derechos. Y por eso las dos últimas Licas que se botaron acá llevan sus nombres".

"Ese esfuerzo que se realiza acá es un ejemplo de la voluntad de reconstruir una industria nacional que impulse el desarrollo de la Argentina", continuó y evaluó que ello permite al Estado "no depender de los flujos y mareas del mercado mundial porque no queremos ser rehenes del mundo financiero". Luego, señaló que el Astillero "es ejemplo de lucha" y graficó: "Quisieron destruir la industria argentina, pero no lo han conseguido; hoy tenemos un elemento de la reconstrucción de la industria".

Según informaron desde el Astillero Río Santiago, la LICA recién botada "tiene 34 metros de eslora, ocho metros de manga, una potencia instalada de dos motores de 550 hp. La unidad permitirá a los cadetes y cadetas adquirir conocimientos en navegación, control de averías y reaprovisionamiento en el mar en una plataforma segura y robusta". Construida en acero naval, los trabajos se llevaron adelante bajo la supervisión de la sociedad de clasificación japonesa NK "con el fin de obtener los máximos estándares de calidad mundial para este tipo de buques".

Del acto partiparon también los ministros bonaerenses de Producción, Augusto Costa, y de Trabajo, Mara Ruiz Malec; el Jefe del Estado Mayor de la Armada, Julio Horacio Guardia; el presidente del ARS, Pedro Wasiejko; el jefe de Asesores bonaerense, Carlos Bianco; el secretario general de ATE, Hugo "Cachorro" Godoy; y los intendentes de Berisso y Ensenada, Fabián Cagliardi y Mario Secco.