Cristian González no quiere hacer cambios para el clásico del domingo. La derrota con Barracas Central no lo llevó a revisar lo hecho por el equipo y en la práctica de ayer apenas si le dio algunos minutos a Luciano Ferreyra, quien todavía no sumó un solo minuto en Copa de la Liga. El canaya esperará por Newell's sin variantes. “El Kily está haciendo un buen trabajo, lo que pasó en el último partido es culpa nuestra”, afirmó ayer Marco Ruben, el único en hablar en Arroyito antes del juego con la Lepra.

A pesar del errático presente del equipo y de las derrotas sucesivas en el Gigante de Arroyito ante Godoy Cruz y Barracas Central, el Kily no quiere hacer cambios, enojado con los suplentes por no dar soluciones, a su entender, al equipo cuando salen a la cancha en las variantes que dispuso en cada encuentro. Por eso ayer en la práctica de fútbol ratificó la misma alineación del pasado sábado. Así, el clásico lo jugarán Servio; Martínez, Komar, Almada, Blanco; Montoya, Ojeda, Infantino; Vecchio; Gamba, Ruben.

Las únicas modificaciones que realizó durante el entrenamiento de ayer fue la de Ferreyra por Gino Infantino, al tiempo que en el ensayo del miércoles probó con Fernando Torrent por Mauricio Martínez. Aunque ninguna de estas opciones parece tener chances de hacerse para el domingo. Hoy el Kily dirige práctica de fútbol táctico para confirmar sus intenciones.

El entrenador canaya no resistirá en el cargo de sufrir una derrota el domingo y ayer fue Ruben en darle su respaldo. El ídolo canaya es el único que hablará antes del clásico, síntoma del clima de tensión que se vive en Arroyito por los decepcionantes resultados. “El Kily (González) está haciendo un buen trabajo. A veces las cosas salen y otras no, pero muchas veces es responsabilidad nuestra, como lo que ocurrió en el último partido, en el que no supimos soportar la presión. Tuvimos mucho miedo a perder la diferencia del 1 a 0 que teníamos, el problema me parece que fue de la cabeza. Por eso creo que tenemos que preparar la cabeza para este partido, para dejar todo y para que esa ilusión por ganar el clásico pueda más que cualquier miedo”, analizó Ruben. "No hay nada más lindo que ganar un clásico. Me tocó perder sólo dos y no tengo ganas de volver a vivir esa situación”, enfatizó el goleador.