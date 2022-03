Storytellers



2013

Suerte de coda del díptico documental Voices from the Waves, con el cual Ryusuke Hamaguchi rindió homenaje a las víctimas del Gran Terremoto del Este de Japón de 2011, Storytellers encuentra al realizador prestando el oído a un grupo de ciudadanos mayores de la región norte de Tohoku, la misma que recibió los embates del temblor y posterior tsunami, últimos representantes de una tradición de narración oral conocida como banashi. Frente a la cámara, vuelven a cobrar vida una serie de historias folclóricas de la vida rural con animales parlantes y moralejas no siempre evidentes. Alternados con la fantasía, los relatos de la vida personal de los narradores, con sus asperezas y dolores, mientras un especialista en cultura tradicional se traslada de pueblo en pueblo en busca de nuevos cuentos (aquí también hay escenas dentro de automóviles en movimiento). Según declaró el realizador en el momento del estreno, “transmitidos de abuelos a padres e hijos, estos cuentos populares se imprimen en la persona del narrador, cobrando vida nuevamente cuando llegan a un nuevo oyente. Como espectadores, somos testigos de la experiencia primordial de dejar un legado a través de los actos de contar y escuchar historias".

Happy Hour

2015

El séptimo largometraje de Hamaguchi instaló definitivamente su nombre en el circuito de festivales más renombrados del mundo. A lo largo de más de cinco horas de proyección, Happy Hour describe la amistad entre cuatro amigas treintañeras de la ciudad de Kobe, concentrándose en los detalles de las relaciones individuales y como grupo, evitando los excesos dramáticos y destacando aspectos aparentemente banales que van dándole forma a un relato potente precisamente por su falta de énfasis. Hay suegras insoportables, maridos apáticos e hijos adolescentes en plena explosión hormonal, además de un taller de afianzamiento de equipos de trabajo que propone, como lo hace en parte Drive My Car, un acercamiento al teatro dentro del cine. La maestría del realizador a la hora de tomar las rienda de la dirección actoral, en particular de sus actrices, quedó demostrada con creces en este film de 2015 que sienta algunas de las bases de las creaciones por venir. En su crítica para The New Yorker, Richard Brody describió Happy Hour como “una obra distintivamente moderna, que bucea en las profundidades de la tradición del melodrama para revivir el poder latente de la observación a gran escala de las intimidades agonizantes en la vida contemporánea”.

Asako I & II

2018

El proceso de enamoramiento ocupa los primeros veinte minutos de Asako I & II, otra de las películas que demuestran el talento de Hamaguchi para tomar historias a priori derivativas y transformarlas en algo absolutamente novedoso y fresco. Asako, una chica de 21 años, cae rendida a los pies de Baku, un muchacho rebelde, definitivamente poco atado a los vínculos; previsiblemente, una noche el joven desaparece para nunca más volver a dar señales de vida. Dos años más tarde la protagonista cree ver a Baku, pero en realidad se trata de Ryohei, un joven muy parecido físicamente (el mismo actor interpreta ambos papeles) pero diametralmente opuesto en todos los aspectos imaginables. Los ecos de Vértigo van cediéndole el lugar a un registro cotidiano de esa nueva relación, que Hamaguchi retoma un lustro después, con la pareja a punto de mudarse a un nuevo hogar en Osaka. Es el momento en el cual el amor pretérito reaparece, sacudiendo a Asako de manera similar a un terremoto, cuyos temblores reales aparecen literalmente en una gran secuencia en un teatro a punto de estrenar obra. La fascinación del realizador por los vínculos humanos, en este caso los amorosos, le dan forma a un film de apariencia ligera y gran poder evocador.

Disponible en MUBI a partir del 5 de abril

La rueda de la fortuna y la fantasía

2021

2021 fue sin duda el Año Hamaguchi: apenas tres meses antes del lanzamiento mundial de Drive My Car, La rueda de la fortuna y la fantasía se presentó en el Festival de Berlín con tres historias independientes de amor, sexo y algo de locura. En la primera, la charla casual en un taxi de dos compañeras de trabajo revive la pasión de una de ellas por un amante del pasado. Hay algo del cine de Éric Rohmer y, por descendencia directa, del coreano Hong Sang-soo (con homenaje al plano-zoom incluido) en este relato triangular con doble final y cuya fascinación por la obsesión no excluye el sentido del humor. El segundo de los cuentos parte de la venganza particular de un exalumno a su profesor para describir la particular relación de unas pocas horas entre un eminente escritor y una admiradora de su último libro, en particular un pasaje lleno de erotismo. Nada sale como estaba previsto y la última risa parece no pertenecerle a nadie. Finalmente, el tercer relato vuelve al tema del doble ya explorado en Asako I & II: de visita en su ciudad natal, una mujer cree hallar a una compañera de la secundaria a quien no veía desde hacía dos décadas. Las cosas no son realmente como ella imagina, punto de partida de un juego de espejos e interpretaciones con consecuencias inesperadas.

Estreno en cines el jueves 31 de marzo