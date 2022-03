#HacelaSimple Las canciones primero. En la previa de su salida a la cancha del Lollapalooza, Louta abrió su año con el simple Guaracha; y en el malón de tracks nuevos se metieron los de Limón (2332, con inspiración indie y producción de El Príncipe Idiota), del mendocino Lauti Vera (Sensaciones), de Martina Lanzaro (Etiquetas), de N.T.S.C. (Eventualidad), de Ekhtronic (I'm So Into You), de Vueltas (Sur) y de la actriz y performer Guada Manent (Para bien o para mal).

#JoystickDivision Bizarrap llegó a la NBA, o al menos al juego NBA 2K22, con varias de sus BZRP Music Sessions agregadas a su banda sonora y el productor convertido en personaje jugable. Por otro lado, Apex Legends abrio el pre-registro para su versión mobile, que lanzará en los próximos meses. Y el clan Furious Gaming festeja su primera década con un video que recorres los highlights de estos primeros 10 años.

#CualquieraPuedeGooglear Clic flechado: a 20 años de la primera aparición de una pareja gay en Cupido, el clásico programa de encuentros que emitió Much Music, sale charla gratuita el 20/3 a las 21 en El Cultural San Martín, con Lichi como moderador y las presencias del conductor del ciclo, Franco Torchia, y los participantes originales, Armando Rosales y Matías Rivero. Clic sobre tablas: una influencer, una empleada doméstica, un camarógrafo y un pastor evangelista cruzan caminos en 32 semanas, la obra de Pedro Gundesen con protagónico de Bimbo que tiene funciones los martes en el Teatro Picadero. Clic verde: el taller El posthumanismo en el ecologismo con jóvenes propone un recorrido para pibxs por la Reserva Ecológica Costanera Sur, el 19/3 a las 16.30. Clic con coreo: el programa de subsidios Prodanza abre su convocatoria a elencos, salas, organizaciones de danza y coreógrafos (hasta el 24/3).

#VideosConCrema Tejidos ancestrales, espacios abiertos y alternativas al mundo del macho cis se comparten entre los nuevos videoclips de Paloma del Cerro (Suéltalo, con femitribalismo en espacio verde, cuerpo de bailarinas y dirección de Belén Asad) y del performer jujeño Baby Yors (Freak Out the People, con coreografía de diablillo queer e inspiración en el carnavalito humahuaqueño). Además, CA7RIEL y Paco Amoroso se reencontraron para su "segunda temporada" de canciones, y cortaron el clip de Paga Dios; Dat García encaró un oscuro alegato de impacto y crucifixión femenina en Burka; Lula Miranda y G Sony armaron una fantasía de mansión, piscina, césped y dron para Vuelve; y Jero Jones usó bambalinas, butacas y avenidas céntricas de CABA para el flasheo funky de Pedro Raúl.



#Pantallazos El viejo truco de ver shows sin salir de casa: El Plan de la Mariposa capturó su debut en el estadio Obras del año pasado con el audiovisual en directo Trascenlace (vivo en Obras), que está subido a YouTube e incluye 33 canciones. Si te va la robótica, ojo que estrena el documental Más que robots, que sigue a cuatro equipos juveniles de México, Estados Unidos, China y Japón que, con recursos limitados, diseñan sus propios droides para una competencia (18/3, Star+). También en plan docu, sale nueva entrega de la saga Bios. Vidas que marcaron la tuya, dedicada a los íconos colombianos Aterciopelados (18/3, Star+).