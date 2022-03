Carla se reencontró ayer con su hijo luego de pasar 75 días sin verlo. Su padre, M.F.V, había pedido pasar con él su cumpleaños en febrero, pero no lo restituyó luego a su hogar, en donde el niño, con síndrome de espectro autista, cuenta con un espacio óptimo para su desarrollo y su cuidado.

Carla estaba desesperada. Esta semana, su prima decidió hacer un video que viralizó a organizaciones de mujeres y periodistas; al hacer visible la causa, la Justicia empezó a actuar.

El abogado Bruno Jerez planteó una medida cautelar de urgente restitución a su grupo primigenio. La Justicia no avanzaba en la causa iniciada en febrero al ritmo que el niño y su familia necesitaban. Los familiares explican que la causa estaba demorada en cuestiones burocráticas. “Gracias a la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que funciona en el CAPE, y a la presión de las organizaciones de mujeres, el tema avanzó”, expresó la abuela del niño.

El operativo de restitución se efectuó por pedido de su madre con muchos cuidado. La familia a través del letrado pidió que las oficiales fueran mujeres, y también la presencia de una psicóloga y una asistente social. Carla cuidó en todo momento que su hijo no sufriera el impacto de la situación.

Mientras ella y el niño disfrutaban del reencuentro entre mimos y risas, Catamarca/12 charló con su abuela, que accedió a testimoniar lo sucedido, en medio de la emoción del momento.

Ella, junto a la abogada y su hija se quedaron en la Policía donde tenían que hacer el papeleo para el allanamiento. Otro grupo de familia y amigas se quedó frente al hotel en donde el padre tenía retenido al niño.

Había alarma porque suponían que podía darse a la fuga con el menor. Efectivamente, en horas de la tarde, M.F.V junto al niño y su abogada intentó dejar el hotel, pero la guardia amorosa de la familia y amigas pudo frenar el hecho, según contó la abuela.

“Afortunadamente tengo sobrinas psicólogas y una de mis hijas es maestra especial, así que pudieron mediar para que lo entregue de forma pacífica y no haya que interrumpir con la policía”, relató. En medio de la emoción, las palabras se quiebran de rato en rato: “La psicóloga que llevamos también tuvo que pedirle que baje los decibeles y no traumatice a mi nieto. Gracias a esas intervenciones no fue necesario un allanamiento brusco con un patrullero, sino que ya junto a mi hija en el lugar, nos vinimos caminando a la Policía con el niño”.

El abogado intentó aducir que la intención no era la fuga, sino llevar al niño de nuevo al Juzgado, cuando en realidad ya estaban en conocimiento de que la madre debía retirar al niño del hotel. Para la abuela esta maniobra tuvo como finalidad entorpecer la búsqueda: “De la provincia no podía salir, no sé… nunca se sabe. Pero principalmente ya hacía una hora tenían la orden de cómo debía ser la restitución”.

El encuentro

Apenas el niño vio a su familia corrió a sus brazos. Con la primera que se encontró fue con su tía y le dijo: “Quiero irme a mi casa”. La familia de Carla siguió al pie de la letra lo que ella les había pedido, que él no se diera cuenta y que fuera como un juego.

El niño fue llevado a sanidad para los controles requeridos, y luego a la comisaría para hacer el trámite formal de restitución a la madre: “Mi nieto estaba cansado ya. Estaba un poco confundido pero tranquilo y contento de haber visto a su mamá y a su abuelo con quien tiene un vínculo muy especial”, explicó la abuela.

Caminamos unas cuadras y ya fue otro niño. Pero estaba cansado. Pedía por sus juguetes y su cuarto: “Te extrañé mamá, te extrañé. Pensé que te habías ido al cielo de los perros”, le repetía todo el tiempo a Carla.

Durante las semanas que su padre lo tuvo lejos de su núcleo familiar, no pudo acceder a los tratamientos interdisciplinarios que realiza para su evolución: “Lo que más nos importa ahora es que mi nieto vuelva a sus terapias: psicólogo, psicomotricista y demás. Fue mucho tiempo de retraso en su rutina. Será un empezar de cero”, respira.

Revinculación

Carla entiende que el niño tiene una relación con el padre que debe ser respetada, por eso se dará una revinculación escalonada para que pueda seguir contando con la presencia paterna.





