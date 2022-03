La mayoría de los consultores creen que Juntos por el Cambio quedó bien parado al acompañar el voto por el acuerdo con el FMI, pero que afronta enormes dificultades por las diferencias dentro de la coalición y por el hostigamiento del discurso antisistema de Javier Millei. Las tormentas se desataron en el FdT pero aparecen en el horizonte de JxC.

Fidanza: La oposición logró mantener la cohesión, mediante la estrategia de votar el financiamiento del FMI, pero no el programa. Sin embargo, no ha podido avanzar en el esclarecimiento de los liderazgos y continúan las tensiones entre los partidos que la integran y entre las posiciones moderadas y radicalizadas. Además, ciertas conductas descolocan a los propios y ocasionan el entusiasmo de los ajenos: Macri, que había recuperado centralidad durante el trámite legislativo, está a punto de viajar a Italia a jugar al bridge. No se entiende la banalidad, cuando se necesita templanza”.

Del Franco: “La oposición que acompañó la aprobación del acuerdo, queda bien, bajo el paraguas de haber actuado en el marco de la expectativa general en la cuestión del acuerdo con el FMI. En este caso además, la decisión de gran parte del bloque mayoritario opositor toma más relevancia al compararse con la actitud de un sector oficialista que no acompañó. Las internas de la oposición, para la opinión pública, trascurren en carriles diferentes al episodio del acuerdo con el FMI”.

Artemio López: “La oposición ha cumplido su tarea a cabalidad: Restauró la presencia del FMI en el país, prioridad de la estrategia geopolítica norteamericana en la región, más aún cuando está en disputa su hegemonía en la disputa con China y Rusia y se produce un despliegue de la segunda ola de gobiernos progresistas en Argentina, Chile, Bolivia, el probable triunfo de Lula en Brasil y Petro en Colombia. Lo que queda en Juntos es una pelea por los liderazgos pero todos comparten sin fisuras el modelo de país que desarrolló Mauricio Macri durante su gestión”.

Nejamkis: “Es cierto que la principal oposición tiene también sus tensiones internas. Una muy importante proviene del crecimiento de los sectores de derecha libertarios que sobre todo afectan el equilibrio interno del PRO, y las posibilidades que el bipartidismo vaya resignando lugar a manos de un sistema de tercios”.

Aurelio: "La oposición mayoritariamente acompañó el acuerdo del Gobierno con el FMI. Consideró que era lo mejor para el país, no podía desconocer un problema del que fue gran protagonista y a su vez tomó la decisión que esperaba la mayor parte de la sociedad. Pero la oposición hoy está fragmentada. No hay un único espacio político que capitalice el descontento con el Gobierno. La novedad Milei se va consolidando mes a mes”.

Haime: "Así como esta cuestionado el FdT también esta cuestionado Juntos. Las peleas dirigenciales por ver quien prevalece en la carrera hacia 2023, la falta de una visión común en relación a como resolver los problemas nacionales han generado un corrimiento de un sector de su electorado hacia Milei, sobre todo entre los jóvenes. Es el mensaje antisistema el que los atrae”.

Rouvier: “La situación del gobierno y del FdT colabora, sin quererlo, con la oposición, en su trayecto hacia el 2023. La alianza opositora tiene sus fracciones internas que en algún momento van a externalizarse en la lucha por la preminencia. Se registra un avance importante de la UCR en la coalición, con la intención de competir con la candidatura de Larreta que aparece favorecido por las encuestas. Estas mediciones muestran que el Jefe de Gobierno comienza a capturar votos de la zona clave del centro ideológico. El PRO se suma a la competencia electoral por las candidaturas, Tienen que decidir si el futuro político es con o sin Macri El expresidente tiene un voto duro positivo, pero no le alcanza para volver, porque tiene un techo que le pone un límite a su caudal. Por el momento, la expectativa favorable a Juntos proviene de la negatividad hacia el Frente, que ya se expresó en las legislativas”.

Giorgetta: “Insólitamente la oposición salió favorecida de la firma del acuerdo con el Fondo, por una deuda imposible de pagar para el país, de la cual fueron los responsables. En términos de opinión pública el acuerdo era necesario y JxC resultó el garante de los votos para lograrlo. Ahora bien, la interna y la candidatura de Larreta a la presidencia encuentran cada día más obstáculos”.