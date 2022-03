En el mes de la Memoria, el Grupo Sociocultural Ibarlucea organiza varias actividades. Hoy a las 19, en el salón de la Cooperativa de Energía y Consumos de Ibarlucea (Santa Fe 190), dos investigadores de la verdad sobre la dictadura conversarán sobre la Masacre de Ibarlucea del 76: el diputado, escritor y periodista Carlos Del Frade y el director de cine Rubén Plataneo, realizador del documental Muertes Indebidas.

El jueves, desde las 10, en la emblemática Plaza San Martín de Ibarlucea, el escultor rosarino Fabián Rucco tallará una obra en madera en el espacio público que pasará a integrar el patrimonio público local. "La voy a empezar a hacer el 24 pero por supuesto que la terminaré en el taller y luego se va a emplazar en Ibarlucea", contó a Rosario/12: "La idea es trasladar el taller al espacio público para que la gente que luego va a ser la que vea la obra a diario sienta haber vivido el hacer y todo el proceso creativo de la obra, la entraña de lo que es una escultura. La imagen que voy a hacer van a ser muchas miradas. La vengo bocetando, pensando en la cantidad de desaparecidos y tratando de representarlos de esa forma bastante poética. Muchas miradas como inmersas dentro del tronco, que asoman como por ventanas por todos los costados, de ojos que miran hacia afuera... diferentes miradas, de hombres, de mujeres, de niños, todos dentro de este bloque amorfo en el que se encuentran. La mirada del espectador va a hacer que piense: 'si ahí dentro hay una persona, está muy apretada, porque al costado y arriba hay otra, y otra, y otra...' La imagen que se va a lograr va a ser muy atrayente, plenamente recorrible. Tal vez lo remate arriba con un pájaro: un ala abrazando la obra y la otra, abierta, simbolizando todo lo que representa el pájaro: la libertad que ahora tenemos... todo esto que siempre la vista del espectador termina de redondear".

El artista, un profesional que vive de su obra escultórica, no cobrará por este trabajo, que es su donación a la lucha del Grupo Sociocultural Ibarlucea. "Son gente comprometida y el artista tiene que estar siempre en estas situaciones", opinó Rucco.

Rucco tiene obras en el espacio público en Argentina, Alemania, España, Francia, Dinamarca, Chile, Uruguay, Perú, Lituania, Tailandia y Japón. Es autor, entre otras obras en parques de su ciudad, de las 4 tallas de 1,50m de alto por 1m de diámetro que son visibles desde la avenida Rivadavia al 2500 de Rosario, entre el fin de la estación Rosario Norte y la entrada al túnel Celedonio Escalada. La serie representa a un hombre que se transforma en pájaro y levanta vuelo. El último pedestal está deliberadamente vacío.

La jornada del 24 continúa con una marcha que comenzará a las 17 desde el Arco de Entrada de Ibarlucea, en la esquina de Ruta 34 y 25 de Mayo, y que llegará hasta la Plaza San Martín. El reclamo: Memoria, Verdad y Justicia por los 30000 desaparecidos de la dictadura y por Franco Hueso, el albañil de 26 años desaparecido el 5 de junio y hallado muerto el 6 de junio de 2020 en un cruce de caminos entre Ibarlucea y Roldán. Estaba calcinado, tapado con maderas quemadas, maniatado y con una herida de bala en la cabeza, envuelta en una bolsa. La Subcomisaría Nº 17 es investigada por este crimen.

Situada a 12 km al noroeste de Rosario, Ibarlucea fue escenario de otro crimen, uno del terrorismo de Estado durante la última dictadura. El fusilamiento de jóvenes militantes a una cuadra y media de la Subcomisaría Nº 17, el 18 de diciembre de 1976 (acción por la cual en 2012 fue imputado Ricardo Enrique Corrales en el marco de la causa Feced), fue encubierto para que pareciera un enfrentamiento. En los juicios de 1984, el testigo Carlos Pedro Dawydowyz (ex agente de la Sección Mantenimiento de los vehículos empleados por el Servicio de Informaciones desde 1976 a 1978) declaró que unas personas fueron trasladadas desde el Servicio de Informaciones "hasta Ibarlucea bajo el pretexto de que serían trasladadas a Coronda. Estos individuos no eran legales, estaban por izquierda; no estaban asentados en ningún libro de entradas ni nada por el estilo, habían sido detenidos dos o tres días antes. Una vez en Ibarlucea, se los hace descender cerca de la comisaría de esa localidad, más o menos a 150 metros antes, y los acribillan a balazos. En esa oportunidad estaba (Agustín) Feced, que comandaba todo y les grita a los empleados que estaban dentro de la comisaría y él mismo balea todo el frente del edificio con una ametralladora a los fines de hacer creer que era un intento de copamiento de la Seccional. Yo estaba presente en esa oportunidad y pude ver todo lo que pasó...".

El Comando del II Cuerpo de Ejército con base en Rosario desinformó a la prensa con la falsa versión, reproducida en el diario La Opinión del 21 de diciembre. La noticia, hallada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), permitió saber la fecha del hecho y las identidades de las víctimas. (Fuente: Roberto Román, "Centros clandestinos de detención. Algunas reflexiones sobre cómo abordar su estudio: el caso de Rosario, 1976-1983". Prohistoria, vol.11, Rosario, ene./dic. 2007).

Dawydowyz habla de siete víctimas y La Opinión menciona seis, con nombres y apellidos (algunos mal escritos). Pero afirma Roberto Baschetti que Rodolfo Raúl Segarra (alias "Hueso"), estudiante que figura como asesinado en Ibarlucea, no llegó allí: habría sido torturado hasta la muerte por esos mismos días en el Servicio de Informaciones, el infame Centro Clandestino de Detención conocido como "El Pozo" y que hoy constituye un Espacio de Memoria en Dorrego 624 de esta ciudad. Tenía 19 años. Junto a él en el ámbito de prensa de la proscrita organización Montoneros militaba Nora Elma Larrosa, "Leonor" (26 años). Ex alumna del Normal Nacional N.º 1, era maestra primaria en la Escuela Vigil, psicóloga por la UNR y militante en el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Tres días antes de su asesinato en Ibarlucea fue secuestrada en una cita con su compañero de militancia Raúl Héctor García, en el bar Pigalle, de Reconquista y Alberdi, del barrio de Arroyito, y trasladada al Servicio de Informaciones. Alberto Cristian Azam, el "Turquito", era estudiante en la UNR, había militado en la UES y militaba en la Juventud Universitaria Peronista y en Montoneros. Tenía 20 años cuando lo mataron. Horacio Humberto Meleli, el "Gallego", era activista sindical metalúrgico. Segundo Severino Núñez (apodo: "Joaquín") era militante montonero. Según la base de datos web Parque de la Memoria, Carlos Maximiliano Aguirre (24 años; sus apodos eran "Negro" o "Pedro") apareció en Ibarlucea el 17 de diciembre de 1976. Había sido secuestrado el 1 de diciembre en Rosario, donde trabajaba en la Cooperativa Luz y Fuerza y militaba en la JP. La lista de caídos del diario La Opinión lo consigna como "Oscar" en vez de Carlos.

De eso no se hablaba en el pueblo hasta el año pasado, en que el Grupo Sociocultural Ibarlucea organizó la primera marcha del 24 de marzo. Integrantes del Grupo contaron en entrevista a Redacción Rosario que este año se suma el reclamo por Franco Hueso.