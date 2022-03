Ramón Luis Ayala Rodríguez, más conocido como Daddy Yankee, anunció su retiro de la música a través de un video compartido en su canal de YouTube. El puertorriqueño anunció que realizará una gira despedida llamada "La Última Vuelta", en la que cantará en 14 países, entre los que se encuentra Argentina.



Siempre trabajé para no fallarles, para no buscar un problema, con mucha disciplina para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes. Que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por sus familias. Y por los suyos. En los barrios donde nosotros crecimos la mayoría queríamos ser narcotraficante, hoy la mayoría quiere ser cantante. Y eso para mí vale mucho", expresó Daddy Yankee en el video en el que anunció el final de una carrera en la que llegó a lo más alto de la música urbana a nivel mundial.

Dónde será su concierto y cuánto salen las entradas

Si bien se sabe que el Big Boss se presentará en Buenos Aires el próximo 1 de octubre, aún no se ha hecho oficial en qué estadio se llevará a cabo el concierto. En cambio, lo que sí se anunció fue que el 30 de marzo será la fecha en la que saldrán a la venta las entradas. Daddyyankee.com será, seguramente, la web a través de la cual se venderán los tickets, cuyo precio no es de público conocimiento aún.



"La Última Vuelta" comenzará el 10 de agosto en Portland, Oregón, Estados Unidos, terminará casi 4 meses después cuando el reggaetonero se presente en Ciudad de México el 2 de diciembre, la que sería su última presentación en vivo.





¿Por qué se retira?

"En esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes de lo que me han dado. A este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas, para convertir a este género en el más grande del mundo”, sostuvo Daddy en el video en el que confirma el final de su carrera musical.

LegenDaddy, su nuevo álbum

Además, el cantante oriundo de San Juan, Puerto Rico, confirmó que el próximo 24 de marzo saldrá su nuevo y último disco, llamado "LegenDaddy". "Les voy a dar todos los estilos que me han definido en un sólo álbum. Legenddady es lucha, es fiesta, es guerra, romance", aseguró.

La carrera y los premios de Daddy Yankee

Tras 32 años de trayectoria que lo colocaron, por lejos, como el máximo referente de la historia del reggaeton, Daddy Yankee le pondrá fin a su exitosa carrera. Prácticamente no hay dudas o discusiones acerca de esto dentro del género, Yankee es el más grande.

Su infancia y su adolescencia fueron etapas duras, pues creció el peligroso barrio Rio Piedras de la capital puertorriqueña. De pequeño su sueño era ser beisbolista, e incluso llegó a hacerse una prueba para los Seattle Mariners de las Grandes Ligas del Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés). Pero su deportiva quedó trunca, pues con apenas 17 años de edad recibió un disparo de AK-47 en una de sus piernas, aparentemente una bala perdida de un enfrentamiento entre bandas.

Su vida estuvo en riesgo y casi pierde la pierna, pero afortunadamente un vecino lo socorrió a tiempo, lo que permitió que la herida fuera atendida a tiempo. Desde aquel entonces tiene una prótesis completa de metal, placas y tornillos, motivo por el cual no baila.

Yankee comenzó con ese nombre en 1994 y un año después lanzó "No Mercy", su priemr álbum. Luego de 3 años, conformó el dúo "Los Cangris", junto a otra leyenda de la música urbana como Nicky Jam. En 2004 se lanzó como solista con el disco "Barrio Fino", que lo catapultó a la fama y lo hizo acreedor, por primera vez en su carrera, de los premios Grammy Latino y Billboard.

King Daddy fue el primer artista urbano en haber recibido el Premio Billboard Salón de la Fama. Asimismo, fue el primer reggaetonero en realizar una presentación en vivo en el escenario de los Billboard. Además, Yankee también logró ganar 10 Récords Guinness, 20 Billboard Music Award, 26 Billboard Latin Music Awards, 7 Billboard Music Awards, 7 Latin Grammy Awards y 3 American Music Awards.

Ante la noticia de su retiro, el revuelo ha sido mundial. Y no es para menos, sin dudas estamos ante la presencia de uno de los artistas que marcó y casi que creó un género, además de a varias generaciones que disfrutaron de las noches con su música.

