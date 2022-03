El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a Rusia que detenga la guerra y aseguró que observa “elementos de progreso diplomático” que considera suficientes para terminar con los bombardeos de Rusia en Ucrania. Para este miércoles está prevista una reunión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas para aprobar una resolución no vinculante sobre las consecuencias humanitarias de los ataques iniciados hace casi un mes. En tanto, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, hizo un nuevo llamado público a su homólogo ruso Vladimir Putin para que acepte un diálogo cara a cara en el que puedan incluir todos los temas necesarios avanzar al menos hacia un fin parcial de la guerra. A su vez precisó que cualquier acuerdo de paz deberá ser aprobado por los ucranianos vía referendo.



"Pasar del campo de batalla a la mesa de paz"

"Hace un mes, la Federación Rusa lanzó una invasión masiva del territorio soberano de Ucrania, violando la Carta de la ONU. Lo hizo después de meses de acumular una fuerza militar de proporciones abrumadoras a lo largo de la frontera ucraniana", aseguró en declaraciones a la prensa. "Desde entonces, hemos asistido a un sufrimiento humano atroz y a la destrucción de ciudades, pueblos y aldeas", precisó el secretario general de Naciones Unidas.



"Esta guerra es imposible de ganar", sostuvo en declaraciones a periodistas realizadas en la sede del organismo mundial en Nueva York. “Tarde o temprano, tendrá que pasar del campo de batalla a la mesa de paz", añadió Guterres quien aseguró que están apareciendo “elementos de progreso diplomático en varios temas clave”. “Hay suficiente sobre la mesa para cesar las hostilidades, ahora y negociar seriamente", dijo Guterres en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.

"Es hora de parar esta guerra absurda, el bombardeo de hospitales, escuelas, edificios de viviendas y refugios", señaló el secretario general de la ONU. "Desde hace más de dos semanas Mariúpol ha estado rodeada por el Ejército ruso y bombardeada sin descanso. ¿Para qué? Incluso si Mariúpol cae, Ucrania no puede conquistarse ciudad a ciudad, calle a calle, casa a casa. El único resultado de todo esto es más sufrimiento, más destrucción y más horror", puntualizó.



"Están viviendo un infierno"

Para Guterres la guerra que estalló con la invasión a Ucrania lanzada por Rusia el 24 de febrero pasado, "va rumbo a ninguna parte". En poco menos de un mes de conflicto unas 10 millones de personas fueron desplazadas. En este sentido, aseguró que los ucranianos y ucranianas está viviendo un infierno. "Las reverberaciones se están sintiendo en todo el mundo con los precios de los alimentos, la energía y los fertilizantes por las nubes amenazando con desatar una crisis de hambre mundial", advirtió.

El secretario general de Naciones Unidas también se mostró crítico a la postura rusa y se refirió a las acciones militares emprendidas por el Kremlin en Ucrania como una “invasión masiva” dentro de un territorio soberano y en violación a la carta de la ONU.

“¿Cuántas vidas más deben perderse? ¿Cuántas bombas más deben caer? ¿Cuántos Mariupols deben ser destruidos? ¿Cuántos ucranianos y rusos deben morir antes de que todo el mundo se dé cuenta de que esta guerra no tiene ganadores, sino sólo perdedores? (…) Continuar la guerra en Ucrania es moralmente inaceptable, políticamente indefendible y militarmente absurdo”, precisó Guterres en sus declaraciones a la prensa.



Asamblea General de la ONU

Este miércoles está prevista una nueva reunión especial de la Asamblea General de la ONU convocada por un grupo de países. Aunque no está confirmado que la votación sobre una resolución no vinculante sobre las consecuencias humanitarias de la agresión en Ucrania se realice el mismo día, sino que podría ocurrir hacia el final de la semana. El texto fue iniciativa de México y Francia y cuenta con el respaldo de 66 copatrocinadores. Aunque también existen otros proyectos, como el presentado por Sudáfrica en el que no se menciona a Rusia ya que consideran que eso politiza el texto y prefieren un texto que evite señalar a Rusia y se centre exclusivamente en principios humanitarios.

El pasado 2 de marzo, en una decisión histórica, 141 países votaron a favor de otra resolución de condena de la invasión rusa frente a 35 abstenciones (entre ellas China, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Bolivia, India, Irán, Irak, Kazajastán, o Pakistán) y cinco votos en contra (Corea del Norte, Siria, Bielorrusia, Eritrea y la propia Rusia).



Negociaciones

Zelenski insistió este martes en entablar una discusión directa con el presidente ruso, Vladimir Putin. El mandatario ucraniano hizo un llamado público al jefe de Estado ruso para un encuentro cara a cara en el que se podrían "abordar todas las cuestiones", incluyendo el estatus de la península de Crimea anexionada por Rusia y de las áreas separatistas prorrusas del Donbás (este), Donetsk y Lugansk.



Esta semana el canciller de Turquía, Mevlut Cavusoglu, aseguró que Rusia y Ucrania habían logrado avances en "temas significativos" durante las negociaciones para detener la invasión y que ambas partes estaban cerca de lograr un acuerdo. Cavusoglu precisó que Ucrania, a cambio de la neutralidad que le exige Rusia, demanda que Turquía, Alemania y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas actúen como garantes de un acuerdo de seguridad con Rusia.

La cuestión de la crisis humanitaria llegó a la Asamblea General de Naciones Unidas después de que Francia y México no lograran convencer a Rusia para aprobar su texto en el Consejo de Seguridad, cuyas decisiones tienen más peso pero donde Moscú tiene poder de veto.



En respuesta, la delegación rusa presentó al Consejo su propio borrador, que no hace mención alguna a la guerra ni al papel de Rusia en ella, y que pide un alto el fuego negociado, respeto a los principios humanitarios y condena los ataques contra civiles.

