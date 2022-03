Los partidarios del Sí en el referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) realizaron una cadena nacional por radio y televisión en la que llamaron a votar este domingo "para que el Uruguay no retroceda". Cientos de manifestantes a favor del Sí realizaron un banderazo en Montevideo, y este miércoles el presidente Luis Lacalle Pou será la cara del No en una conferencia de prensa, una decisión que despertó algunos resquemores no solo por la presencia del mandatario, sino también porque puede responder la cadena del día anterior en una extensión de tiempo obviamente mayor. En el referéndum se pondrán en juego 135 artículos de una megaley del oficialismo que tiene un fuerte sesgo punitivista, ataca el derecho a huelga, favorece la expansión del negocio forestal y consagra otras reformas de corte neoliberal.

El actor César Troncoso fue el protagonista de la cadena nacional de la campaña por el Sí. "Yo no soy un gobernante, soy simplemente un uruguayo y como uruguayo siento el dolor y la intranquilidad de la gente. Todos queremos lo mejor para los nuestros, a veces es difícil encontrar el camino, pero para mí hay algo fundamental: poder ponerse en el lugar del otro y hacer lo posible para no causar ni dolor ni miseria", aseguró.

Troncoso explicó que apoya esta causa "para evitar que el Uruguay, aún con buena voluntad retroceda muchos pasos, retroceda en lo que construimos en muchas décadas y entre todos y todas". Durante el video de cinco minutos, distintos ciudadanos uruguayos expresaron su postura favorable a derogar los articulos de la LUC y pidieron: "Que la rueda gire y el país avance, que la mayoría de la ciudadanía ponga la papeleta rosada", en relación al color de la boleta por el Sí.

Los sondeos publicados hasta el momento muestran cierta paridad en los números del Sí y del No. El ocho de julio de 2020 el Congreso sancionó la LUC, eje de la gestión de Lacalle Pou, un texto que impuso cambios claves en áreas tan diversas como seguridad, salud, educación, energía y derechos laborales.

Entre otras cuestiones, la LUC limita el derecho de huelga, declara ilegítimos a los piquetes en espacios públicos o privados que "afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios", establece la figura de la "apariencia delictiva" y aumenta el límite de transacciones en efectivo hasta cien mil dólares, lo que habilita el lavado de dinero y permite la evasión de impuestos.