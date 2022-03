#VideosConCrema Sara Hebe y la franco-chilena Ana Tijoux hicieron junta para Almacén de datos, ácida e híper colorida pieza de saturación visual y cartelería marketinera que se regodea en los algoritmos y las lógicas de mercadeo y branding de la industria musical actual. Además, Tiago PZK estrenó el clip de Hablando de love (con setting jazzero en Thelonious Club, orquesta, flechazo romántico y clones), Louta sacó el de Guaracha (registrado con cuerpo de bailarines en bóveda de banco céntrico) y Jula el de Era moderna (corto animado a cargo de Il Jevi, con estética ochentosa, magentera y de pulso hard rocker).



#CualquieraPuedeGooglear Clic con rebusque: después de que la organización del Festival Jamming colombiano anunciara su suspensión, apenas horas antes de su comienzo, Los Caligaris no se bajonearon y armaron su propia jodita al aire libre y gratis, y terminaron dando un show para más de 10 mil personas junto a músicos amigos en la Media Torta de Bogotá. Clic sessionista: la plataforma cordobesa In Da Radio registró Enjoy myself, sesión en vivo de Bárbara Katrich en colaboración con el trío Koloco; mientras que el bandoneonista Juan Párez armó dúo con Jessica Estigarribia en el set Canciones para caminos de tierra.



#JoystickDivision El universo gamer tiene nueva encarnación seriéfila en HALO, que viene con producción compartida de Steven Spielberg y Microsoft para narrar la lucha entre la Tierra y los alienígenas, y está disponible desde el 24/3 en Paramount+ y Flow. Además, las pibas del roster femenino de Valorant de KRÜ Esports pegaron bicampeonato en el VCT Game Changers 2 para Lationamérica y encabezan la tabla rumbo al mundial.

#DeCatálogo El productor rosarino Lucas Roma soltó Símbolos y vanidades, su cuarto álbum, un ensueño synthpopero en diez actos con cierto regusto neo soul. El rapero Santoz subió su segundo disco de estudio, Hiperbórea, que funciona como un trip conceptual a un lugar mitológico. El reggaetonero necochense FMK finalmente completó su álbum debut, Desde el espacio, con invitados como María Becerra, Duki, LIT killah o Tiago PZK. Y Talles Espaciales reunió versiones alternativas y outtakes en el EP Ofertas Vol. 1: Máscaras.



#SoloLectura Esteban Agatiello y Margarita Lambertini investigan el ecosistema de sellos, mánagers, producción y artistas en el libro La industria de la música, que presentarán este viernes 25/3 a las 19 en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Por otro lado, Fabiana Taul analiza la sexualidad femenina con enfoque en la ESI, la obstetricia y las diversidades en La soberanía de nuestros cuerpos, que también tendrá presentación (junto a Tati Español) el viernes 25/3 a las 19, pero en la Librería del Fondo - CC Arnaldo Orfila Reynal. Y sí, a veces hay que elegir.

#HacelaSimple Habemus canciones. Mama Ordán (Frío en la zona), de Romphonics ft Popi Tass (Nada verdadero), de Noconocidos (Navegar), de Detroit DTT (Explorarnos), de Niño Etc con el mexicano Jósean Log (Whisky), de la cantautora Delirio Místico (Alguna vez) y de Persse, ex Lxs Familia (Akellas marcas, su debut solista).