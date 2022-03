Cristiano Ronaldo, el jugador con más goles de la historia de los seleccionados, liderará este jueves a Portugal en la semifinal contra Turquía, en el marco de los repechajes europeos donde once equipos se disputarán los los últimos tres pasajes del continente al Mundial de Qatar 2022. El partido correspondiente a la Ruta C de los playoffs se disputará desde las 16.45 en el estadio Do Dragao del Porto y será transmitido por Directv Sports.

A la misma hora y por ESPN y Star+, Italia, vigente campeona de Europa, recibirá a Macedonia del Norte en el estadio Renzo Barbera de Palermo, en busca de un lugar en la final que se disputará el próximo martes y definirá una de las tres clasificaciones a Qatar 2022.

Cristiano Ronaldo o Italia, cuatro veces campeona del Mundo, ganadora de la última Eurocopa y gran ausente en Rusia 2018, se quedarán afuera de la Copa del Mundo de Qatar. La actual estrella de Manchester United, que lleva 115 goles con el conjunto "luso", no pudo evitar el repechaje y el sorteo realizado a fines de noviembre del año pasado lo puso en el camino más difícil hacia Qatar, en el que sería su quinto Mundial.

Por dos puntos, la "azzurra" quedó debajo de Suiza en el grupo C y deberá afrontar el repechaje que, en caso de pasar a Macedonia, deberá definir como visitante tanto en Portugal como en Turquía.

La Ruta B del repechaje ya tiene como finalista confirmado a Polonia, que avanzó por la eliminación de Rusia por decisión de la UEFA tras la invasión a Ucrania. La otra semifinal la definirán Suecia, sin Zlatan Ibrahimovic por suspensión, y República Checa, que se enfrentarán desde las 16.45 (Directv Sports) en el estadio Friends Arena de Estocolmo.

Por último, la Ruta A se abrirá en Cardiff con el cruce entre Gales, con Gareth Bale, y Austria pero el ganador deberá esperar para resolver la plaza a Qatar. La otra semifinal entre Escocia y Ucrania fue postergada por la situación del seleccionado visitante y todavía no tiene fecha de disputa.

El programa completo

Ruta A: Gales-Austria (16:45) y Escocia-Ucrania (postergado)

Ruta B: Suecia-República Checa (16:45). El ganador jugará el martes contra Polonia en Varsovia.

Ruta C: Portugal-Turquía y Italia-Macedonia (16:45). El ganador del primer partido será local en la final del martes.

Los seleccionados de Bélgica, Croacia, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Serbia, España y Suiza ya se aseguraron la clasificación a Qatar y esperan por el sorteo del próximo viernes 1 de abril.