En la sexta audiencia del juicio por el crimen de Nora Dalmasso, que se sigue en Río Cuarto, donde fue asesinada en noviembre de 2006, fue convocada a brindar testimonio una prima lejana y amiga de la víctima, por cuyo femicidio está acusado su viudo, Marcelo Macarrón, como presunto instigador. En esta jornada, que aún se está desarrollando, se espera también el testimonio de un escribano y dos policías.

La audiencia comenzó con la declaración del escribano Roberto Foglino, y se espera que, luego del testimonio de Margarita Riera, sea el turno de los policías José Palma y Sergio Ariel Liendo, quienes estuvieron en la escena del crimen para recolectar pruebas. Debido a contradicciones en sus declaraciones previas, fuentes judiciales adelantaron que podrían ser sometidos a un careo.

En la etapa de instrucción de la causa, Riera había declarado que era "amiga de Nora desde los 17 años", que la víctima tenía algunos "malestares que no eran para nada trascendentes" en el matrimonio y que "si no estaba bien en su relación matrimonial no lo detectó".

Qué pasó en la jornada de ayer

El inicio de la segunda semana de juicio contó con la declaración de Juan Dalmasso, hermano de Nora, quien criticó que la justicia no investigó a Miguel Rohrer, un empresario rural allegado a la familia, ni tampoco a Daniel Lacasse, el abogado que representó a Macarrón en la primera etapa de instrucción de la causa; ambos también habían sido señalados por sus sobrinos, Valentina y Facundo, en la ronda de testigos de la semana pasada. En su exposición, además, aseveró que "se tomó un mal camino con la teoría del suicidio" y que se cometieron "errores desde el principio de la investigación", como la "falta de análisis profundo" a las fotografías de las marcas que tenía la víctima y la "minimización de las pruebas y la escena del crimen".



Luego declaró Jorge Grassi -primo de Dalmasso-, quien sostuvo que se acercó hasta el lugar del hecho tras el aviso de su esposa, Malenka Gavazza. En el lugar, vio el cuerpo de la víctima en la cama de la habitación de la planta alta, detalló. Sobre el vínculo familiar, manifestó que "había una buena relación" con el matrimonio Dalmasso-Macarrón.

Por su parte, Malenka Gavazza afirmó que llegó a la vivienda cuando el cuerpo aún permanecía allí y que, al enterarse que Marcelo Macarrón se encontraba en Punta del Este, se comunicó con él para contarle lo sucedido. "Era un matrimonio normal. No conocí conflictos entre ellos", respondió a la pregunta de la defensa del viudo, Marcelo Brito.

La quinta jornada del juicio finalizó con la declaración de Silvia Magallanes, amiga de Dalmasso y entonces pareja del abogado Daniel Lacasse. La mujer dijo que pasó por la casa de la víctima y vio a muchos policías, y que fue Gavazza quien le contó que Dalmasso estaba muerta. Luego, recordó, llamó a Lacasse para que la contacte con Macarrón, ya que ambos se encontraban en Punta del Este.