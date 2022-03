Un hecho insólito quedó registrado por las cámaras de seguridad. En las imágenes se puede ver a un ñandú que corre a gran velocidad, mientras huye de unos perros que lo están persiguiendo.

Es entonces que, al llegar a un cruce de calles, impacta de frente con una ciclista que cae estrepitosamente. El video se viralizó rápidamente por lo llamativo del suceso.

"Fue un gran susto. En ningún momento vi que era un ñandú. No vi lo que me chocó. Después, los chicos que estaban ahí me dijeron que era un avestruz y yo recién lo vi en el video", aseguró Mercedes, la mujer que chocó con el animal en la ciudad de Ranchos, en diálogo con Telenueve al Mediodía.

Mercedes fue asistida por los empleados de la estación de servicio y algunos vecinos que se encontraban cerca. Afortunadamente no sufrió mayores lesiones y se encuentra bien.

El animal sería propiedad de un vecino cercano al lugar del incidente y se había escapado.

Sobre el anecdótico momento, Mercedes afirmó que quedo atemorizada: "Es el primer accidente de tránsito y creo que el último. No sé si voy a volver a andar en la bicicleta".

También se refirió a la reacción de sus familiares y amigos al conocer lo ocurrido. "Algunos me llaman para preguntarme cómo estoy y otros para decirme que solamente a mí me podía haber pasado", sentenció.

