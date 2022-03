El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, visitó ayer Salta junto al presidente de Trenes Argentinos para inaugurar una serie de obras y comprometer inversiones del Estado por otras tantas. Entre ellas, la terminal de Güemes, el Nodo Logístico Multimodal y Puerto seco en esa misma localidad, las nuevas vías férreas que volverán a unir Cerrillos con Coronel Moldes, y el compromiso de recomponer el puente sobre el río Colorado, en el departamento Orán, para que vuelva a circular el ramal C16.

Massa, aliado de Gustavo Sáenz desde las elecciones que lo llevaron a la intendencia en 2015, recorrió junto a éste; la intendenta de Cerrillos, Yolanda Vega, y el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, las obras que se iniciaron en Cerrillos para avanzar con el recorrido del Tren Urbano que llegará hasta la localidad de Coronel Moldes.

El Tren Urbano ya está operativo hasta Campo Quijano, y la intención es que antes de fin de año llegue a la localidad turística que contiene el segundo espejo de agua más grande del país, el Dique Cabra Corral. “En estos dos años hemos logrado que el tren vuelva nuevamente a las vías, a transitar por el Valle de Lerma luego de 50 años”, dijo el gobernador y destacó que esta iniciativa “no es solamente por un tema turístico, también sirve como transporte alternativo para la gente”.

El convenio firmado entre municipios, Provincia y Nación, implica que los municipios de Cerrillos, Coronel Moldes y El Carril deben hacer frente a los trabajos de desmalezamiento y despeje del trazado vial del ramal C13. El siguiente paso será llegar hasta Alemanía, aunque esto demandará más tiempo ya que las vías se encuentran en muy mal estado. Por ende ese tramo se encarará en una segunda etapa, mientras que para ejecutar la primera etapa se realizarán trabajos en los 43 kilómetros de trayecto.

Marinucci detalló que en este inicio de obra para restablecer el ramal entre Cerrillos y Moldes “se están descubriendo las vías” tras años de abandono, desmontando y desmalezando para inspeccionar el estado de los durmientes, sus fijaciones y los rieles “para poder darle a los habitantes de Salta, así como lo hicimos hacia Campo Quijano, una alternativa de transporte entre estas dos localidades”.

“Cada vez que una región perdió el ferrocarril, perdió conectividad y fuerza económica”, contestó Sergio Massa mientras caminaba por el terreno por donde volverá a pasar el C13, “les fueron cortando venas a nuestro país, y no hay nada más federal que volver a poner en marcha el ferrocarril”, expresó.

Luego de esta recorrida, se dirigieron hasta la Casa de Gobierno para firmar una serie de convenios y dar formalmente inicio a la construcción del Nodo Logístico y Puerto Seco de General Güemes, que se concretó al ceder formalmente la provincia el terreno donde se emplazará la Terminal Multimodal, compuesta por la Terminal Ferroviaria Nacional, la Playa de Contenedores Vacíos y el Puerto Seco que incluye depósitos fiscales. “Los salteños están dando un paso importante y transcendente para que Salta sea el corazón del corredor del bioceánico”, sostuvo Sergio Massa. Mientras que el titular de Trenes Argentinos aclaró que no solo beneficiará a Salta, sino a todo el país, bajando costos logísticos y haciendo más competitiva la producción local.

A través del Nodo se podrá exportar con Aduana en origen, la salida de los contenedores por los puertos no tendrán que volver a hacer Aduana; se bajará el precio de los fletes y los tiempos de viaje; y habrá disponibilidad de contenedores vacíos. A su vez, por tener carácter intermodal, proveerá la vinculación entre modos de transporte de carga automotor y ferroviario, contando con disponibilidad de grúas y otros servicios para la transferencia tren-camión y viceversa. Desde esa terminal se realizará el desvío ferroviario que permitirá el ingreso al Nodo Logístico formaciones de hasta 17 vagones en las 40 hectáreas con las que cuenta el predio.

Massa destacó que en estas políticas se visibiliza una gestión nacional que “quiere ponerle a cada política pública una mirada federal muy fuerte”, y se animó a afirmar que “en no más de 20 meses le va a permitir a los salteños ser los dueños y administradores de ese centro de distribución hacia el mundo”.

Parafraseando al gobernador, expresó que “el federalismo no se pregona”, y que no alcanza “si no le damos conectividad, vías, y obras a los salteños”, “y venimos a ratificar eso, el abrazo a los salteños, a decirles que son protagonistas de la creación y generación de valor que necesita la Argentina, lo vemos en la minería, en el turismo y las diferentes industrias que comienzan a surgir a pesar de la coyuntura de un mundo en guerra”, manifestó.

Por último, invitó a la oposición a que desde el Congreso “le den a los argentinos cinco o 10 políticas de Estado sin mezquindades, sin buscar hacer daño al otro”. “Le demos una pequeña Moncloa a la Argentina”, insistió.

Horas antes, en una conferencia de prensa, le bajó un tono a las repercusiones por la pelea interna que surgió en el gobierno durante las negociaciones con el FMI al declarar que “Cuando se constituyen coaliciones, en algunos temas hay opiniones distintas. Que uno discuta sobre un tema no significa que no pueda convivir. Nos tenemos que acostumbrar a que está bien debatir”.

Para cerrar la jornada, el mandatario provincial también anunció que se adquirirán una nueva locomotora y vagones para el Tren a las Nubes con financiamiento mixto entre Nación y Provincia y aseguró que se llevaba el compromiso del presidente de la Cámara Baja de seguir gestionando para lograr reducir las retenciones al tabaco.

Ramal C16

En el mismo acto, el gobernador Gustavo Sáenz y el vicepresidente del Belgrano Cargas y Logística, Martín Gainza, firmaron un acta acuerdo para ejecutar el proyecto de reconstrucción del puente ferroviario sobre el río Colorado en Pichanal, en el departamento Orán, perteneciente al ramal C16, puente que hace ya varios años se derrumbó y no se reconstruyó por falta de presupuesto.

Esa constituye una vía estratégica y de gran importancia logística y económica para el Norte provincial que conecta diversas regiones productivas. Por allí volverán a transportarse más de de 10.000 metros cúbicos de alcohol equivalente a 217 vagones por mes y 2.000 toneladas de azúcar por mes.

La terminal de Güemes más cerca

También se firmó el contrato de obra para la renovación integral de la terminal de ómnibus de la ciudad de General Güemes, anunciada en 2020, la cual ya pasó todos los procesos de licitación. La empresa contratista que resultó elegida fue Madeo Construcciones, que tendrá a su cargo la construcción de 13 dársenas para colectivos, 7 boleterías, área cubierta de espera, sector gastronómico, grupos sanitarios públicos, locales comerciales y sala de lactancia en una superficie de 1.900 metros cuadrados.

También se repavimentarán las arterias contiguas, contará con playa de estacionamiento y se intervendrá el exterior de los espacios públicos para brindar mejor circulación y accesibilidad para los usuarios. El monto de contrato asciende a los $347.326.335 y el plazo de ejecución es de 365 días.