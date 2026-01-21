Cuenta regresiva: mañana se sabrá si “Belén” queda nominada a los Oscar

Belén película dirigida por Dolores Fonzi

Basada en la historia real de una joven encarcelada tras llegar con un aborto espontáneo a un hospital, Belen -dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi- recoge la lucha por su liberación en el marco de la movilización feminista que culminó con la legalización del aborto en la Argentina. En una función con entrada libre y gratuita, organizada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Regional Rosario, tras la proyección, habrá debate (A las 18, en el túnel 4 del CCPE.)

