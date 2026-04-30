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Sociedad

La suegra de Carolina Flores Gómez

Crimen de la modelo mexicana: detuvieron a la femicida en Venezuela

La detención se logró gracias a una ficha roja de Interpol y cooperación internacional. La víctima, de 27 años, recibió 12 disparos.

Femicidio en México: detuvieron a la suegra de la víctima fatal, la principal sospechosa. (Redes Sociales)

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