En los dos primeros meses del año hubo cinco sectores de la economía que lideraron la suba de precios en La Rioja.



El sector que más subas tuvo fue restaurantes y hoteles, con una inflación acumulada del 12,2%. Luego aparece alimentos con un 11,6%. El podio de los mayores incrementos lo completa transporte con un 8,6%.

En el ránking de incrementos posteriormente se ubican comunicación con 8,6% y recreación con un 7,8%.

En este sentido, un dato llamativo es que Educación no aparezca entre los principales puestos. Algo que es habitual en todos los comienzos de año por el inicio del ciclo lectivo y la suba en los elementos de librería y papelería, más los costos de las cuotas de los colegios privados. Pese a ello, hasta ahora solamente lleva un 5,8%.

Al tomar el total acumulado de los primeros dos meses del año la inflación en la región que integra La Rioja llegó en promedio al 9,1%.

En este sentido, desde la Cámara empresarial riojana marcaron en las últimas horas dos datos que muestran el impacto del proceso inflacionario. El primero es que aumentó el consumo a través del pago con tarjetas de crédito.

Y el otro fenómeno que apareció "muy típico de la pérdida de poder adquisitivo es el siguiente: Estamos notando que la gente está comprando segundas marcas en materia de alimentos”, comentó Marcelo Navarro, secretario general de la institución a “La Rioja/12”.

En este sentido los comercios de cercanía comenzaron a sentir la vorágine de los precios. Mónica tiene un comercio en la zona Norte de la ciudad al final de la Avenida Ramírez de Velasco y consultada sobre los precios y el consumo de la gente, explicó a La Rioja/12: “Nosotros tenemos libreta donde anotamos los gastos de la gente y de esa manera le fiamos, pero ahora el problema es que cuando vienen a pagar las cosas ya valen otra cosa al final del mes y no me está sirviendo anotar en la libreta, hasta me está generando un conflicto con los clientes”, aseguró la comerciante.