Tras la inesperada noticia de su muerte a los 50 años, las redes sociales se colmaron de despedidas al baterista Taylor Hawkins. El músico, que integraba la banda Foo Fighters, falleció en la noche del viernes en Bogotá, días después de su presentación en la Argentina en el marco del Lollapalooza.

La banda dio a conocer la noticia en Twitter y, a partir de entonces, la red del pajarito ha tenido a Hawkins como TT. En Twitter se sumaron las condolencias de músicos, como Daniel "Pipi" Piazzolla, el nieto de Astor y baterista de Escalandrum.

Ringo Starr, acaso el más famoso baterista de la historia, compartió una foto de Hawkins. "Dios bendiga a Taylor paz y amor para toda su familia y la banda paz y amor", escribió el antiguo miembro de los Beatles.

"Tan increíblemente triste escuchar sobre el fallecimiento de Taylor Hawkins. Mis pensamientos están con su familia y la banda en este momento." Fueron las palabras de Mick Jagger, cantante de los Rolling Stones.



El guitarrista Tom Morello, que tocó en Prophets of Rage, Rage Against the Machine y Audioslave, compartió una imagen con el baterista. "Dios te bendiga, Taylor Hawkins. Amé tu espíritu y tu imparable poder rockero. Descansa en paz, amigo mío", escribió junto a la imagen.

Por su parte, el productor Daniel Grinbank recordó al baterista y definió su muerte como un "tremendo golpe".

Billie Joe Armstrong, de Green Day, se expresó en Instagram. "Impactado y devastado", escribió, y mandó sus condolencias a la banda y los familiares de Hawkins.

En Facebook, la baterista y percusionista Andrea Alvarez dijo estar "destruida". Contó que hace pocos días me temblaba el cuerpo de emoción y agradecimiento ante semejante máquina de energía y felicidad". Destacó que "desde la batería pudo ser influencia y pudo generar esa magia que solamente quienes aman desde las tripas el ser músico pueden hacerlo".

Lars Ulrich, de Metallica, escribió, junto a una imagen con Hawkins: "Gracias por tener siempre la sonrisa más grande y cálida en tu rostro y por iluminar cada habitación con tu energía contagiosa y buenas vibraciones".

Gene Simmons, líder de Kiss, se mostró "conmocionado y entristecido" y envió "oraciones y condolencias" a sus seres queridos.

Brian May fue otro que se mostró dolido en las redes. "No, no puede ser. Con el corazón roto. Taylor, eras familia para nosotros. Nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro amado hijo. Salud. Te extrañaremos mucho", escribió el guitarrista de Queen.

"Fue realmente una gran persona y un músico increíble. Mi corazón, mi amor y mis condolencias están con su esposa, sus hijos, su familia, su banda y sus fanáticos. Nos vemos del otro lado": así se expresó el cantante Ozzy Osbourne.



La última presentación de Foo Fighters con Hawkins fue el domingo pasado en el Lollapalooza.