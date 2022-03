Altos cargos de Estados Unidos aclararon este domingo que Washington no busca un cambio de régimen en Rusia e intentaron matizar las declaraciones del presidente estadounidense, Joe Biden, quien el sábado proclamó que su par ruso Vladimir Putin no debería seguir al mando del país. Fueron apenas unas palabras al final de un discurso de 27 minutos en Polonia. "Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder", expresó Biden, desdibujando así el mensaje de su gira por Europa, destinada a mostrar la unidad de los aliados frente a Moscú.

La frase no estaba en el texto que le habían preparado sus asesores y, enseguida, la Casa Blanca se apuró para dejar en claro que Biden no había anunciado un cambio en la política exterior de Estados Unidos. El secretario de Estado Antony Blinken, de visita en Israel, afirmó que su gobierno "no tiene como estrategia un cambio de régimen en Rusia" y repitió la línea oficial de la Casa Blanca: Biden no se refería a sacar del "poder" a Putin, sino a que no debe ser "empoderado" para librar una guerra en Ucrania.

Por su parte la embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith, fue un paso más allá y apuntó a que los comentarios improvisados de Biden eran una "reacción humana" a las historias que refugiados ucranianos le habían contado durante el día. El mandatario estuvo el sábado en un estadio de fútbol en Varsovia, reconvertido en centro de refugiados. "En ese momento, creo que fue una reacción humana a las historias que había escuchado", argumentó Smith.



Justo después del discurso de Biden el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, consideró que a Washington no le corresponde decidir quién lidera el país y afirmó que "al presidente de Rusia lo eligen los rusos". Incluso el gobierno francés se desmarcó de algunos de los comentarios de Biden, quien el sábado también había llamado "carnicero" a Putin.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió contra "una escalada de palabras y acciones en Ucrania". En una entrevista en la cadena France 3, Macron aseguró que "no utilizaría este tipo de términos porque sigo hablando con el presidente Putin", y agregó: "Queremos detener la guerra que Rusia ha lanzado en Ucrania sin ir a la guerra. Ese es el objetivo".

