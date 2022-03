El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que su par ruso Vladimir Putin no puede permanecer en el poder. El mandatario estadounidense llamó a Putin “carnicero” y le advirtió a Moscú que no se le ocurra avanzar sobre territorio de la OTAN. Rusia por su parte dijo que los insultos de Washington no ayudarán a mejorar las relaciones entre el Kremlin y la Casa Blanca. El ejército ruso mantuvo el asedio en ciudades al norte y al oeste de Ucrania, según informaron autoridades ucranianas.

"Carnicero" y "criminal"

Desde la capital polaca, el jefe de Estado norteamericano le subió el tono a sus críticas contra el Kremlin y señaló que Putin no puede seguir en el poder. "Rusia ha estrangulado la democracia y ha tratado de hacerlo en otros lugares, no sólo en su patria. Bajo falsas afirmaciones de solidaridad étnica, invalidó a las naciones vecinas. Putin tiene el descaro de decir que está 'desnazificando a Ucrania'. Es una mentira. Es simplemente cínico. Él lo sabe. Y también es obsceno", afirmó Biden en Varsovia.

"Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder", señaló Biden durante el cierre de su visita a Polonia, donde hizo fuertes reclamos contra el gobierno ruso. El jefe de la Casa Blanca también le habló directamente a Putin. "No se le ocurra avanzar una sola pulgada dentro del territorio de la OTAN". En los últimos días, sin embargo, el jefe de la diplomacia de Washington, Antony Blinken, dijo que no se trataba de un cambio de régimen. “El pueblo ruso tiene que decidir quién quiere que lo dirija", dijo a comienzos de marzo el secretario de Estado, Antony Blinken.

Aunque el mandatario estadounidense ratificó el compromiso de su país con la defensa de los países del Tratado del Atlántico Norte y remarcó que como Ucrania no integra la OTAN las fuerzas estadounidenses en Europa no entrarán en conflicto con las fuerzas rusas. Por otra parte, apuntó con el argumento de Rusia sobre desnazificar Ucrania porque "el presidente (Volodimir) Zelenski fue elegido democráticamente, es judío y la familia de su padre fue aniquilada en el Holocausto nazi". El jefe de la Casa Blanca llamó a Putin “criminal” y más temprano tras reunirse con refugiados ucranianos en Polonia lo calificó de “carnicero”



Apoyo del Pentágono

Sobre los dichos del Kremlin acerca del cumplimiento de las principales metas de la “primera etapa de la operación, Biden dijo que no está seguro que Rusia haya cambiado la estrategia. El mandatario también se reunió con los ministros de Exteriores y de Defensa de Ucrania, Dmytro Kuleba y Oleksiy Reznikov, respectivamente. En el encuentro también participó el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin. La delegación estadounidense prometió continuar con el apoyo para cumplir las necesidades humanitarias, de seguridad y económicas ante la invasión.



Por su parte, el ministro de Defensa ucraniano aseguró en un tuit que la reunión con esa amplia delegación de Estados Unidos permitirá "buscar soluciones prácticas en las esferas política y de defensa, para reforzar la capacidad de Ucrania de luchar contra la agresión de Rusia".

Kuleba además aseguró que Estados Unidos no tiene objeciones a que Polonia le entregue aviones de combate para enfrentar la invasión rusa, aunque previamente el que el Pentágono había rechazado esa propuesta. "Estados Unidos no tiene ninguna objeción al traspaso de aviones. Por lo tanto, la pelota está ahora en el tejado de Polonia", indicó el canciller ucraniano, Dmytro Kuleba, en un escrito enviado a la agencia de noticias AFP.

Biden luego visitó a su homólogo polaco Andrzej Duda, ante quien reafirmó que el artículo cinco del tratado de la OTAN que estipula que el ataque contra un país miembro de la alianza es un ataque contra todo el pacto constituye un "compromiso sagrado" para Estados Unidos. Mientras que Duda aseguró que las relaciones entre Polonia y Estados Unidos se verán "inmensamente fortalecidas" por la visita del presidente estadounidense.



"Un líder debe mantener la calma"

El gobierno ruso, por su lado, señaló que los insultos de Biden a Putin reducen la posibilidad de mejorar las relaciones entre Washington y Moscú. "Un líder debe mantener la calma", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, después de que Biden llamara "carnicero" a Putin tras reunirse con refugiados ucranianos en Polonia.

"Y, por supuesto, esos insultos personales reducen la oportunidad de mejorar nuestras relaciones bilaterales. Hay que ser consciente de esto", señaló Peskov "Después de todo, él es el hombre que una vez exigió, hablando en la televisión de su país, que se bombardeara Yugoslavia. Exactamente, bombardeos de Yugoslavia. Exigió matar a gente", aseveró Peskov. "Por lo tanto, por supuesto, es al menos extraño escuchar tal cosa de él", puntualizó.

Peskov además dijo que no le corresponde a Biden decidir quién debe estar en el poder en Rusia."Eso no lo decide Biden. El presidente de Rusia es elegido por los rusos", dijo Peskov a Reuters el sábado, cuando se le pidió que comentara las palabras de Biden en Varsovia.



Guerra: combates y bloqueo

Las autoridades ucranianas reportaron fuertes combates en el norte y oeste del país. El alcalde de Chernigov, Vladislav Atroshenko, denunció que unas 200 personas murieron desde el comienzo de los ataques rusos en la ciudad. "Ha quedado completamente destruida", lamentó. Antes de la invasión rusa la localidad fronteriza con Bielorrusia contaba con una población de 285 mil personas, actualmente sólo la mitad continúa viviendo en Chernigov. reducida a la mitad. Según Atroshenko, la ciudad se encuentra sin energía y es imposible salir de ella porque las fuerzas rusas destruyeron un puente que enlaza la localidad con Kiev. "Estamos decidiendo cómo sacar a los heridos graves por cualquier medio. No podemos operarlos localmente", declaró, antes de agregar que unas 44 personas, tanto militares como civiles, necesitaban atención médica.

Hacia el oeste del país, las autoridades de Lviv informaron sobre tres nuevas explosiones cerca de la ciudad. Poco antes un ataque con misiles dejó cinco heridos. El jefe de la administración militar de la provincia de Leópolis, Maksym Kozytsky, confirmó este segundo ataque, aunque no ofreció más detalles y pidió a la población a permanecer en los refugios. Lviv está ubicada a unos 80 kilómetros de la frontera con Polonia y recibe a una gran parte de los refugiados que vienen de Ucrania.

Mientras que en Mariupol, el puerto asediado por las tropas rusas por su acceso al mar de Azov, medios locales denunciaron la deportación masiva de médicos y pacientes que estaban refugiados en el sótano de un hospital de la ciudad portuaria. Fuentes locales informaron de la detención de unas 700 personas, de las cuales un número no precisado fue deportado en dirección desconocida. Desde el gobierno de Zelenski advirtieron que para la población de Mariúpol no hay corredores humanitarios seguros para evacuar a sus ciudadanos.





