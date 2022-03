“Yo veo a Mauricio Macri lanzado y en estado puro, con un pensamiento explícito, todo lo que le sale de su convicción lo dice sin tapujos". Con esa descripción, el gobernador de Jujuy volvió a desmarcarse de la posición del expresidente, quien decidió reivindicar la política neoliberal de Carlos Menem. "Nuestra obligación es aclarar y propiciar el debate interno sobre cuestiones que no son graves, pero que hay que resolverlas en el marco de un plan de gobierno", dijo Gerardo Morales.



Las declaraciones de Morales se conocen luego de que Macri resaltó la presidencia de Carlos Saúl Menem al señalar que el exmandatario riojano "cada día va a estar más reivindicado con el paso del tiempo", lo que generó una réplica de distintos referentes de la Coalición Cívica y de la UCR, sus socios dentro de la coalición Juntos por el Cambio. "Quien había resuelto los problemas de la grieta en la Argentina fue el presidente Menem, que cada día va a estar reivindicado con el paso del tiempo", dijo el fundador del PRO en relación al dirigente riojano.

En tanto, el gobernador también hizo mención a la disputa interna entre Horario Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. "Lo que vi esu n mensaje hacia adentro del PRO", dijo, en relación al comentario de la presidenta del PRO, quien aseguró que la relación con el alcalde porteño "no es fluida". "Yo tengo un gran respeto por ella, en muchas cuestiones tenemos miradas diferentes, pero son formas", explicó Morales y sentenció: "el jefe del PRO es Mauricio, no hay otro. No es el de Juntos por el Cambio”.

Por último, el jefe provincial desmintió que se piense en un cogobierno entre el presidente Alberto Fernández y algunos dirigentes de la Unión Cívica Radical. " Mi rol como presidente de la UCR y miembro de JxC es formar parte de la coalición opositora , me toca gobernaruna provincia además, lo que no me genera ninguna contradicción", explicó en una entrevista con Radio Rivadavia y agregó que "tuvimos una actitud responsable cuando se trató el tema de la renegociación con elFMI, pero para nada cogobierno". "Nosotros perdimos la elección en 2019 y le toca gobernar al Frente de Todos”, completó.