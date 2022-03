Sucedió todo muy rápido. Fue lo que todo el mundo, en ese mismo momento, llamó "una locura". Un instante de la TV para la antología de la historia de las trasmisiones en vivo. Todos los tuits y posteos parecían decir al unísono "¿Es cierto lo que acabo de ver? ¿Will Smith acaba de abofetear en VIVO a Chris Rock?". Tal vez haya sido la noche más "inolvidable" (en un sentido ambiguo) de los Oscar: en la 94.ª edición del gran premio hubo golpes, bromas de mal gusto y un ganador del Oscar (Will Smith) que dió un discurso emotivo y cargado de aplausos. Aquí, un recorrido por la de intercambios verbales, agresiones (verbales y de las otras) y un discurso que su protagonista ofreció entre lágrimas.

Sucedió así: durante la ceremonia de los Premios Oscar 2022 Chris Rock hizo un "chiste" sobre el aspecto físico de Jada Pinkett-Smith, esposa de Will Smith. Comparó su cabeza sin cabello (por la alopecia) con la de la protagonista de la película G.I. Jane. El actor se paró, caminó hasta el escenario y golpeó en el rostro al comediante, ante la atenta mirada de todos los presentes.



Qué dijo Chris Rock y el golpe de Will Smith

Chris Rock hizo un monólogo antes de presentar un galardón. Todo comenzó con una "broma" sobre el aspecto físico de Jada Pinkett-Smith, en la que la comparaba con la actriz principal de G.I. Jane. "Jada, te quiero. Tengo ganas de ver La teniente O´Neil 2", dijo el comediante, lo que provocó risas en el público. Esto desembocó en el hecho que, sin dudas, marcó la noche de los Premios Oscar: la bofetada de Will Smith a Rock.

El comediante no se salió del papel a pesar del golpe recibido, e incluso se rio y bromeó: "Wow. Will Smith me acaba de darme una paliza". El público volvió a reirse, pero se notaba la tensión y la incomodidad en el ambiente, sobre todo de parte de quien recibió el cachetazo.

La respuesta de Will Smith

"Sacá el nombre de mi esposa de tu puta boca", le gritó Will Smith una vez ya sentado en su asiento. "Wow amigo, fue un chiste", respondió Rock, ante lo que el rapero volvió a reiterarle, en un tono aún más elevado, que se abstuviera de nombrar a su mujer. "Lo voy a hacer", aseguró el monologuista, que después de un incómodo y largo silencio dijo a modo de broma que "esta fue la noche más increíble en la historia de la televisión".

Finalmente, Will Smith ganó el Oscar a mejor actor, el primero en su carrera. Pero el premio parecía haber pasado a segundo plano, pues la cachetada había opacado todo lo demás. En su discurso posterior a recibir la estatuilla el actor ensayó una suerte de disculpas, aunque no fueron dirigidas directamente a quien recibió la bofetada.

Will Smith luego de la bofetada (EFE)

El discurso completo de Will Smith

Richard Williams fue un férreo defensor de su familia. En este momento de mi vida estoy abrumado por lo que Dios me está llamando a hacer y ser en este mundo. Al hacer esta película protegí a Aunjanue Elis, una de las mujeres más fuertes, la persona más delicada que conocí en mi vida. Debí proteger a Saniyya y Demi, las dos actrices que interpretan a Venus y Serena (Williams).

Estoy siendo llamado en mi vida a amar a las personas, a proteger a las personas, y a ser un río para mis personas. Sé que para hacer lo que hacemos debemos estar listos para soportar abusos, debemos soportar que las personas digan locuras sobre uno. En esta industria debes poder enfrentar la falta de respeto de las personas y sonreir y pretender que 'todo está bien'.

Richard Williams y lo que amé... ¡Gracias D! Denzel habló conmigo hace unos minutos, me dijo 'en el momento más alto de tu carrera ten cuidado, en ese momento el diablo vendrá por ti'. Es como, quiero ser un canal para el amor, quiero decir gracias a Venus y a Serena, acabo de escupir, espero que no se haya visto eso por TV. Quiero agradecerles a Venus y a Serena y a toda la familia Williams por haberme confiado su historia. Eso es lo que quiero hacer. Quiero ser un embajador de ese tipo de amor, cuidado y afecto.

Quiero disculparme con la Academia, con todos los nominados. Este es un momento hermoso y no estoy llorando por recibir un premio, no se trata de ganar un premio, sino de iluminar a todas las personas, a Tim, Trevor, Zach, Saniyya y a Aunjenue y a todo el elenco y el equipo de "Ricardo Rey", a Venus, Serena, a toda la familia Williams.

El arte imita a la vida, me veo como el papá loco que dijeron que era, como el papá loco que era Richard Williams. El amor te hace cometer locuras.

A mi madre, este momento es muy difícil para mi, ella no quiso venir, tenía a sus amigas de tejido, tiene un grupo de tejido y están viendo esto por la TV en Philadelphia. Poder amar y cuidar a mi madre, a mi familia, a mi esposa, estoy tardando demasiado. Gracias por este honor. Gracias por este momento y gracias de parte de Richard y Oracene y toda la familia Williams. Gracias a la Academia, espero que me vuelvan a invitar, gracias.

