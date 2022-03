La Unión Obrera Metalúrgica y la concejala Silvana Teisa (Frente de Todos) anunciaron ayer la presentación de dos proyectos, uno que impulsa la creación de una secretaría de Trabajo municipal y otro que promueve la apertura de nuevas proveedurías gremiales en Rosario. "En una ciudad tan grande hace falta que los trabajadores tengan una fuente más de reclamo", consideró el titular de la UOM Rosario, Antonio Donello, sobre la importancia de contar con una cartera laboral municipal, mientras que la idea de abrir nuevas proveedurías sindicales apunta a "conservar las fuentes de trabajo de cooperativas y Pymes cuyos productos no pueden llegar a todos los lugares y resguardar los precios de los alimentos". Además, el dirigente metalúrgico se refirió al desplazamiento de Antonio Caló y la designación del ex diputado nacional del Frente de Todos, Abel Furlán, como secretario general de la UOM nacional. "Fue un golpe muy duro, aún muchos no se dan cuenta de la magnitud, pero hoy tenemos un secretariado más federal", afirmó el gremialista (ver aparte).

Donello junto a la edila Teisa y el abogado Pablo Cerra brindaron ayer mayores detalles sobre los proyectos presentados en la sede de la UOM. El titular del gremio metalúrgico dijo que Rosario "fue la ciudad que más puestos de trabajo perdió, emigraron a polos industriales alrededor de la ciudad. Hay que volver a las fuentes, que en la calle Ovidio Lagos a las 6 de la mañana se vean 8 mil personas entrando a trabajar".

Cerra agregó que "hay una desvalorización de los trabajadores históricamente de parte de la Municipalidad, donde la jerarquizacion de tales no tiene cabida dentro de la órbita estatal, al punto que existen secretarías de todos los aspectos menos de Trabajo en una ciudad que tiene un problema laboral profundo que arrastra desde hace muchos años".

El abogado de la UOM reveló que mantuvieron conversaciones con la UNR, en función de la nueva carrera de Relaciones Laborales creada en la Facultad de Ciencia Política, para que intervengan en la creación de la secretaría de Trabajo, y también con entidades patronales y colegios profesionales. "Entre las funciones, no solamente va a estar la de atender los reclamos individuales y colectivos de las y los trabajadores, si no un Observatorio para conocer dónde están las problemáticas del sector laboral y darles soluciones. También ejercerá el poder de policía para controlar la precarización laboral y la seguridad, y se brindarán capacitaciones", explicó.

A su turno, la concejala Teisa indicó que sus pares del interbloque justicialista apoyan el proyecto que apunta a jerarquizar la actual Dirección de Empleo municipal. "Lo consideran necesario para fortalecer y resguardar los puestos de trabajo en la ciudad. También conversé con otros concejales y concejalas que siempre han apoyado lo que es la producción", dijo la edila.

Respecto a la apertura de proveedurías gremiales, Cerra dijo que tomaron como ejemplo el éxito que tiene la de Empleados de Comercio, pero además plantean el fortalecimiento de las 70 cooperativas y Pymes del sector alimenticio de la ciudad, que contarían con beneficios impositivos. Según el abogado, por una cuestión de monopolio, lo que producen no llega a las góndolas de los supermercados. "Crearíamos un círculo virtuoso para fortalecer el empleo del sector y el abaratamiento de los precios de los productos", aseguró el abogado de la UOM.