La vicepresidenta Cristina Kirchner se reunió este lunes con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc R. Stanley. En el encuentro dialogaron sobre distintas temáticas -lavado de dinero, trata de personas y derechos humanos fueron algunos de los tópicos, según la publicación de la vicepresidenta- pero lo más destacado fue el pedido de la presidenta del Senado al representante del país norteamericano: Cristina le pidió que EE.UU. colobare con el nuevo proyecto de los senadores del Frente de Todos, quienes proponen que aquellos que poseen bienes en el exterior, que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia equivalente al 20% de sus bienes no declarados.

“Además le solicité la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron hoy los @Senadores_Todos para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión”, expresó Cristina Kirchner en su cuenta personal de Twitter.



¿Qué se sabe del proyecto de los senadores oficialistas? Lo que trascendió hasta ahora fue que la iniciativa "no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas", ya que "solo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero". También serán alcanzados quienes hayan hecho un cambio de domicilio fiscal, "cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina".



"Es un acto de estricta justicia distributiva, tributaria e histórica", sostuvieron en el bloque del oficialismo en el Senado, y recordaron la estimación oficial de que existen unos 400 mil millones de dólares de residentes argentinos en el exterior.

Entre los argumentos que sostiene el cuerpo que encabeza la vicepresidenta Cristina Kirchner, resalta que el acuerdo stand by con el FMI, firmado en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri, "significó el ingreso de 44.500 millones de dólares, de los que en gran parte tuvieron como destino el financiamiento de la salida de divisas de nuestro país, en un claro proceso de fuga de capitales".

Un anticipo, dos años atrás

En octubre de 2019, a dos meses de la asunción de Alberto Fernández, la expresidenta había anticipado el proyecto que presentó este lunes el Frente de Todos en el Congreso de la Nación.



"Claro que las deudas se pagan, pero que la paguen los que más la disfrutaron, los que más se la llevaron, y no el conjunto de la sociedad argentina. No me parece justo" dijo CFK en un acto en El Calafate, en el marco de una gira por la presentación de su libro, Sinceramente.

Frente a un auditorio colmado, la dos veces presidenta narró como había sido el proceso de reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional que había liderado su esposo Néstor Kirchner, y criticó el feroz endeudamiento que contrajo Mauricio Macri.