"Argentina no tiene casos autóctonos” de gripe, sino que los registrados en los últimos días, cuando se alertó por la escalada de personas con influenza, “son importados”, algo que modifica “radicalmente” la situación, advirtió el médico Oscar Atienza, docente de la Universidad Nacional de Córdoba. "No estigmatizamos a quien viaja" pero es importante saber que "Argentina no tiene casos autóctonos" y que "tanto la gripe como el sarampión, hay que mantenerlos permanentemente controlados porque son dos enfermedades complejas y con sintomatologías muy parecidas”, añadió el experto.

Desde enero de este año, se registraron "794 casos de gripe, la mitad está confirmada, la otra mitad está en estudio", detalló Atienza, que atribuyó el aumento de casos al "incremento de los viajes al exterior”, una situación que no sucedía en los últimos dos años debido a los cierres de fronteras dispuestos por la pandemia de coronavirus.

Por otra parte, Atienza detalló que el caso sospechoso de sarampión detectado en la Ciudad de Buenos Aires corresponde a una mujer de 25 años, embarazada de 9 semanas. La paciente tiene antecedente de viaje al exterior y no tiene la vacuna contra ese virus.

Campaña de vacunación antigripal

A fines de la semana pasada, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, encabezó el acto de lanzamiento de la campaña de vacunación antigripal 2022, anticipada por el incremento de casos de influenza relevado tras la anticipación de la circulación del virus. Para esa campaña, informó Vizzotti, el ministerio adquirió 9,6 millones de dosis, de las cuales 1,5 millón son pediátricas, y ya empezaron a distribuirse en todo el país.

Vizzotti subrayó, entonces, que el objetivo de la vacunación es "disminuir la mortalidad y las internaciones" como consecuencia del virus de la gripe y precisó que la población objetivo para la provisión gratuita de la dosis incluye personas mayores de 65 años; niños y niñas de entre 6 y 24 meses; personas de entre 12 y 64 años con condiciones de riesgo -incluida la obesidad- y personas gestantes, además del personal de salud.

La ministra sostuvo que la dosis antigripal puede aplicarse en forma simultánea con las vacunas contra el coronavirus y contra la neumonía. "Son tres vacunas que se pueden coadministrar y dar en forma simultánea o en cualquier momento, sin ningún intervalo. No hay que esperar nada, simplemente acercarse y recibirlas o juntas o separadas", remarcó.