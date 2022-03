La Justicia dictó falta de mérito para el ex futbolista Claudio Paul Caniggia en la causa que le inició su ex pareja, Mariana Nannis, por abuso sexual y lesiones. De acuerdo con la denuncia, el ex jugador habría agredido a Nannis en un departamento del Hotel Faena. Sin embargo, la investigación sigue adelante.

El juez Pablo Ormaechea consideró que, por el momento, no tiene las pruebas suficientes para tomar una decisión en la causa, por lo que solicitó al fiscal que continúe la investigación.

El magistrado pidió que se realicen estudios de "especialidad" sobre Caniggia para determinar "los rasgos de su personalidad, si evidencia patologías, y si presenta perturbaciones en su esfera psicosexual que podrían haberlo tornado proclive a llevar a cabo conductas como las que se achacan".

Además, Ormaechea indicó que se le tome declaración a Daniel Angelici, Jorge Luis Burruchaga, y Claudio "Chiqui" Tapia, todos mencionados por Caniggia en su defensa.

El requerimiendo del magistrado incluye un pedido de informes elevado al Hipódromo de Palermo acerca de las circunstancias relativas a cómo llegó y se fue Caniggia de la fiesta de casamiento que habría precedido a la agresión, y el detalle de la lista de invitados de ese evento.



En tanto, la defensa del ex integrante de la Selección argentina solicitó que se detenga a dos amigas de la denunciante por supuesto falso testimonio.

A una semana de la indagatoria a Caniggia

El juez emitió su resolución a casi una semana de haber tomado declaración indagatoria a Caniggia a través de la plataforma Zoom.

En esa ocasión, el ex jugador negó los hechos y afirmó que Nannis lo denunció en medio de la separación de bienes de la pareja. En su indagatoria, Caniggia también dijo que denunciaría por falso testimonio a las amigas de su ex mujer, que ratificaron los hechos denunciados por ella.

Nannis denunció que su ex esposo la amenazó de muerte en mayo de 2018, luego de que ambos asistieran a una fiesta de casamiento en el Hipódromo de Palermo. Según la acusación, Caniggia violó a Nannis al regresar de la fiesta, en el departamento en el que ambos vivían en el Hotel Faena, de Puerto Madero.

Caniggia negó las acusaciones y aseguró que las lesiones que exhibió en fotografías su ex esposa se debían, en realidad, a un tratamiento de piel al que se había sometido, y que no eran consecuencia de golpes.

La denuncia detalló que al regresar de la fiesta Caniggia "intentó mantener relaciones sexuales" con Nannis, pero que ante su negativa "dijo 'te voy a matar hija de puta' (sic) y le propinó golpes de puño en el rostro que no llegaron a impactar allí, ya que ella se cubría con las manos, dando finalmente los golpes en los brazos y las manos de la víctima".