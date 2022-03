Jada Pinkett Smith reapareció en las redes sociales luego de que el domingo su esposo Will Smith golpeara al comediante Chris Rock en la gala de los Óscar, para compartir un mensaje, interpretado como su respuesta a la agresión que protagonizó el actor en su defensa.

"Esta es una temporada para sanar, y estoy en ello", escribió Pinkket Smith, que tiene más de 11 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. La actriz no agregó nada más, y restringió el derecho a comentar.

El escueto comentario de Pinkett Smith fue publicado al día siguiente de que su esposo se disculpara públicamente con Rock, también en las redes sociales, por haberlo abofeteado el domingo durante la premiación en Los Ángeles.

"Quiero disculparme públicamente contigo, Chris. Me equivoqué y estaba fuera de lugar. Me siento avergonzado y mis acciones no reflejan el tipo de hombre que soy. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad", expresó el protagonista de En busca de la felicidad.

"Mi comportamiento anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable", agregó Smith, quien también dijo que "bromear sobre la condición médica de Jade fue demasiado para soportar y reaccioné emocionalmente".

El incidente

Todo sucedió durante los últimos minutos de la 94° ceremonia de la Academia de cine, que se realizó en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Sobre el escenario ya habían transcurrido los esperados musicales y las menciones especiales, entre ellas a John Travolta y a Uma Thurman, protagonistas de Pulp Fiction.

Chris Rock debía anunciar al ganador de “Mejor documental”, pero antes de revelar el nombre del elegido hizo algunas bromas. Primero bromeó con Javier Barden y Penélope Cruz, después lanzó un desafortunado comentario sobre la apariencia de Jada Pinkett Smith, quien lleva la cabeza rapada por padecer alopecia.



Smith reaccionó subiéndose al escenario y cacheteando al comediante, para luego volver a su silla y gritar enfurecido: "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!".

Los participantes de la ceremonia miraron estupefactos la escena, y dudaron si era parte del guión o no.

Tras el incidente, la ceremonia continuó y Smith tuvo que subir al escenario para recoger el Oscar al mejor actor por su papel en King Richard: una familia ganadora. Llorando, se disculpó con la Academia, sin mencionar a Rock y dijo: "El amor te lleva a hacer locuras".

El lunes, la Academia condenó el incidente y adelantó que analizaría lo ocurrido. Rock, por el momento, no se pronunció al respecto.