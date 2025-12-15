Omitir para ir al contenido principal
Giro hacia la extrema derecha en Chile

Boric recibió a Kast en La Moneda y dio inicio a la transición presidencial

El presidente y el mandatario electo mantuvieron su primer encuentro tras el balotaje. El ultra Kast habló de “unidad nacional” y de la necesidad de un “gobierno de emergencia”

Chile's President Gabriel Boric (L) shakes hands with Chile's president-elect Jose Antonio Kast at La Moneda presidential palace in Santiago, on December 15, 2025, the day after the presidential runoff election. Chile elected its most right-wing president in 35 years of democracy on Sunday, with arch-conservative Jose Antonio Kast scoring a thumping victory over his leftist runoff rival. (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP)
El presidente Gabriel Boric recibió al mandatario electo José Antonio Kast en La Moneda. (AFP/AFP)

Guillermo Düvelmeyer (1893-1957) en el Museo MAR, de Mar del Plata

Una muestra del más secreto de los pintores

Por Gabriela Francone *

Tras nueve meses, Pablo Grillo se puso de pie

Para la madre de Pablo Grillo, Bullrich es responsable

Contra noviembre de 2023, 242.383 trabajadores perdieron su empleo formal

La motosierra acelera sobre el trabajo privado

Por Juan Garriga

Ante un posible retroceso deliberado en los derechos

Diputados de Primero la Patria sellan un frente común con la CGT y marchan contra la reforma laboral de Milei

“Loguearse”, “streaming” y “turismofobia”

La RAE sumó más de 300 palabras a su diccionario: las rarezas y curiosidades

Desfinanciamiento del sector

“Visión limitada y empobrecedora”: la carta del CONICET contra el ajuste del Gobierno a la ciencia

Anticipo de Horacio Marín

El presidente de YPF anunció que el precio de la nafta va a bajar un 2%

Sincericidio oficial y patronal

El proyecto de reforma laboral es una síntesis demoledora

Por Eduardo Aliverti

Ante un posible retroceso deliberado en los derechos

Diputados de Primero la Patria sellan un frente común con la CGT y marchan contra la reforma laboral de Milei

Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”

La destrucción de lo nacional

El Gobierno deja que Fadea se asfixie después de desperdiciar millones de dólares en los F16

Por Gregorio Tatián

La crisis alimentaria se agravó

Comedores populares porteños: el 25% de los que asisten se sumaron en el último año

Por Laura Vales

Desfinanciamiento del sector

“Visión limitada y empobrecedora”: la carta del CONICET contra el ajuste del Gobierno a la ciencia

Canasta de Crianza

En noviembre, para menores de 1 año fue de 450.355 pesos

La canasta crianza sube mes a mes

Servicio de Entrega Amazon

Los particulares empujan el puerta a puerta internacional

La compra de importados trepó 300%

El Banco Central dejará de ajustar el piso y el techo de la banda

El dólar al ritmo de la inflación

El oficialismo acelera el Presupuesto 2026 y busca blindar el ajuste sin debate

Primero por imposición, ahora votado: Benegas Lynch consolida su control en la comisión de Presupuesto

Se encuentra detenido en Cruz del Eje, Córdoba

Caso Pablo Laurta: elevaron a juicio el caso del doble femicidio

La PBA pide sancionar a los que participaron del acto en el Congreso

Todo el rigor contra los médicos antivacunas

Por Pablo Esteban

FOTO PRENSA ARGENTINA OPEN martin jaite francisco cerundolo

Se presentó el ATP 250 de Buenos Aires, el torneo más tradicional del país

El Argentina Open, cada vez más cerca: las figuras confirmadas y... ¿Djokovic?

Por Pablo Amalfitano
Jordan's team members celebrate with goalkeeper #1 Yazeed Abulaila at the end of the FIFA Arab Cup 2025 semi-final football match between Saudi Arabia and Jordan at the Al-Bayt Stadium in Al-Khor on December 15, 2025. (Photo by Mahmud HAMS / AFP)

Quedó eliminado el verdugo de la Selección en Qatar 2022

Jordania, rival de la Argentina, llegó a la final de la Copa Arabe

FOTOBAIRES REDES SOCIALES estudiantes de la plata guido carrillo platense ronaldo martinez

El sábado, Platense y Estudiantes dirimirán el Trofeo de Campeones

Dos con presentes bien distintos

La idea del presidente es que el DT siga en su cargo

Racing: Milito le ofrecerá a Costas renovar por un año más