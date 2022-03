El oficialismo no tardó en alinearse para mostrar un amplio respaldo al proyecto de los senadores del Frente de Todos que propone recuperar el dinero fugado al exterior para “pagar la deuda con el FMI” que contrajo Mauricio Macri. Mientras tanto, los principales dirigentes de la UCR se pusieron a la vanguardia de sus socios en Juntos por el Cambio para rechazar el proyecto.

Ya la ratificación del Presidente a la iniciativa había dado por tierra con las especulaciones sobre la profundización de las diferencias que generaría en la coalición de Gobierno el proyecto presentado por los senadores del FdT, con el apoyo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kichner. La propuesta consiste en crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”, con “un aporte especial de emergencia” de “quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco”. La idea del oficialismo es que comience a ser tratada en la Cámara alta la semana próxima, después de que se discuta en el recinto la reforma al Consejo de la Magistratura y se defina a qué comisiones se girará el proyecto.

"Los dólares no faltan en la Argentina, los dólares se han fugado. Este proyecto crea un fondo destinado exclusivamente para pagar la deuda con el FMI. Se va a constituir con un aporte que vamos a exigir que realicen aquellos que fugaron la plata y no la declararon", planteó Oscar Parrilli, uno de los senadores firmantes del proyecto. Explicó que el proyecto de ley apunta a brindar "facultades" al Estado para que lleve adelante la recaudación del dinero fugado, pero sostuvo que para materializarlo deberá haber "voluntad política". "Se calcula que hay fuera del país entre 350 mil millones y 400 mil millones de dólares sin declarar", y agregó que aquellos que se opongan a este proyecto "estarán defendiendo a los evasores", sentenció Parrilli.

"El proyecto modifica quiénes pueden levantar el secreto bursátil, de esta manera podemos verificar quiénes son aquellos que sacaron divisas sin declararlas y les damos un plazo de seis meses para que puedan blanquear la evasión y pagar los tributos que le deben pagar al país", explicó la senadora oficialista Juliana Di Tullio. En esta línea, la senadora dijo que "aquellos que evadieron son delincuentes, se les da un plazo de seis meses para que puedan blanquear la evasión y pagar los tributos que fugaron".

"El proyecto de ley ayuda si se quiere con algunas herramientas como levantar el secreto fiscal y el bancario que hoy protege a los evasores y a los delincuentes, pero los delitos ya están tipificados desde hace tiempo en el Código Penal y de lo que se trata es de castigar a quienes cometen esas infracciones graves que hacen tanto daño a la economía del país", sumó el senador porteño Mariano Recalde.

El senador Martín Doñate afirmó que el proyecto busca "recuperar sumas evadidas por parte de quienes se beneficiaron" con la fuga de capitales durante la gestión de Macri. "El 100 por ciento se fugó y se fue, no quedó en la Argentina. No queremos que el pueblo pague esta deuda criminal que se contrajo con el FMI. Deben hacerse cargo quienes hacen de la evasión una forma de vivir", sostuvo el rionegrino.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, señaló que la idea es "importante" porque "Argentina es el tercer país con mayor cantidad de cuentas off-shore reveladas en los Pandora Papers". Ferraresi aseguró que "el gobierno macrista tomó el mayor préstamo en la historia del FMI para financiar su modelo de fuga de divisas" y se preguntó: "¿deben pagar las pymes o los sectores que se beneficiaron con la especulación?". "La deuda contraída no puede ser pagada a costa del pueblo", afirmó.

Los diputados del FdT que responden a Patria Grande –la organización liderada por Juan Grabois–, que se abstuvieron a la hora de votar el acuerdo del Gobierno con el FMI también salieron a respaldar el proyecto de los senadores oficialistas. “Muy buena iniciativa... La deuda con el FMI no puede pagarse a costa de quienes viven de su trabajo. Es fundamental que el mayor esfuerzo provenga de quienes se enriquecieron y fugaron capitales”, apuntó Itai Hagman. “La estafa consolidada entre el macrismo y el FMI tienen que pagarla los que la fugaron. El pueblo no puede sufrir más”, sumó Federico Fagioli.



Desde la provincia de Buenos Aires, el senador provincial Omar Plaini expresó su “apoyo absoluto” al proyecto y abogó por “un pronto tratamiento de la iniciativa legislativa”.

Vanguardia por el no

Los radicales fueron los mas efusivos a la hora de oponerse al proyecto dentro de la alianza de JxC. El gobernador jujeño y presidente de la UCR, Gerardo Morales, aseguró que la iniciativa es “relato puro” y le sugirió al oficialismo que, si quiere “hacer un blanqueo”, le consulte “a (el exministro de Economía de Cambiemos Alfonso) Prat Gay, que hizo un blanqueo que ha tenido un éxito tremendo en la gestión de Mauricio (Macri)”.

La postura en contra del proyecto no tuvo grietas para un radicalismo dividido en la Cámara de Diputados. “Es un blanqueo encubierto, es la ley Daniel Muñoz”, dijo el senador Martín Lousteau, referente del bloque disidente de Evolución Radical. “El que puede entrar acá es el que tiene una enorme porción de su patrimonio en negro, que no lo puede usar. Por eso digo Daniel Muñoz, el secretario de Néstor Kirchner que tenía propiedades afuera de todo tipo y color", explicó el senador porteño y ex embajador macrista en los Estados Unidos.

Lousteau afirmó además que el Estado argentino no tiene la potestad ni las herramientas suficientes para avanzar con el proyecto oficialista que ya ingresó por la Cámara alta. “Es un bluff desde el punto de vista político y técnico y solo tiene un título rimbombante. Eso es lo que hacen, los kirchneristas son marketineros”, analizó el senador de JxC.

También sumó su crítica el jefe del bloque oficial de la UCR en la Cámara baja, Mario Negri: “Nuevo impuesto K: El proyecto del oficialismo es épica vacía para tratar de unir al resquebrajado FdT. Tiene un serio problema: el nuevo impuesto que buscan crear es inaplicable. ¿Cómo van a gravar bienes que no están declarados? No ofrecen ninguna garantía para repatriarlos”, posteó en sus redes sociales y agregó: “La única novedad de este proyecto del oficialismo es que invita a la delación. Dejen de hacer gestos para la tribuna kirchnerista. Hay todo un país esperando que resuelvan sus peleas”.